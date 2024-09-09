استشهاد 11 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

غزة- حسني نديم:

توغلت آليات ودبابات جيش الاحتلال، اليوم الإثنين، بشكل محدود شمال شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، فيما شنت طائراته غارات على مسجد ومنازل وأراضٍ؛ أسفرت عن استشهاد 11 فلسطينيا وإصابة آخرين.

وقال شهود عيان إن “حركة نشطة لآليات الاحتلال شمال المحافظة الوسطى رُصدت بالتزامن مع إطلاق نار كثيف وقصف مدفعي”.

وأضافوا أن ذلك أعقبه “توغل محدود لآليات ودبابات إسرائيلية على شارع صلاح الدين قرب مدخل محطة الكهرباء شمال شرق مخيم النصيرات، وسط إطلاق نار مكثف باتجاه منازل وأراضي المواطنين، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف”.

وحسب شهود عيان، “أطلق الطيران المروحي الإسرائيلي النار بكثافة على المناطق الشمالية لمخيمي النصيرات والبريج، مع إطلاق لقذائف مدفعية بين حين وآخر”.

وأفاد متحدث جهاز الدفاع المدني الفلسطيني بغزة محمود بصل، في بيان، بـ”استشهاد مواطن وإصابة آخرين بجراح خطيرة؛ نتيجة قصف إسرائيلي على منزل يعود لعائلة اللوح بمنطقة الدعوة في مخيم النصيرات”.

وفي ساعة متأخرة من ليلة الأحد- الاثنين، قصفت مقاتلات إسرائيلية منزلا لعائلة “أبو هويشل” في شارع الدعوة شمال مخيم النصيرات؛ فقتلت 5 فلسطينيين وأصابت آخرين، وفق ما أبلغ به مسعفون.

كما استشهد 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا يعود لعائلة “حجاب” في مخيم البريج، حسب مصادر طبية وشهود عيان.

تدمير مسجد

في مدينة غزة، دمرت مقاتلات إسرائيلية “مسجد سعيد صيام” في حي الشيخ رضوان؛ ما تسبب بإصابة عدد من الفلسطينيين القاطنين بجواره، وفق مصدر طبي.

وقال شهود عيان، إن “طائرات مروحية وآليات إسرائيلية أطلقت نيران رشاشاتها تجاه منازل المواطنين في محيط مفترق جنوب حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة”.

وشمال قطاع غزة، سُمعت أصوات اشتباكات وإطلاق نار وقذائف من زوارق حربية إسرائيلية في المناطق الغربية لبلدة بيت لاهيا، وفق شهود عيان.

قصف مدفعي

أما جنوب قطاع غزة، فاستشهدت فلسطينية وجُرح آخرون بقصف مدفعي إسرائيلي بمنطقة الفراحين شرق مدينة خان يونس، حسب مصادر طبية وشهود عيان.

وتعرضت المناطق الشمالية الشرقية في خان يونس لقصف مدفعي إسرائيلي بشكل متواصل منذ ساعات الفجر الأولى.

وقالت مصادر محلية: “سُمعت انفجارات عنيفة جدا ناجمة عن نسف الجيش الإسرائيلي مباني سكنية غرب مدينة رفح”.

وأضافت أن “الآليات الإسرائيلية أطلقت النار بشكل عشوائي على خيام النازحين في مواصي رفح”.

ويواصل الجيش الإسرائيلي نسف مبانٍ ومربعات سكنية في رفح وحي الزيتون.

(الأناضول)