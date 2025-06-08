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استشهاد 11 فلسطينيا في غارات إسرائيلية متواصلة على غزة

منذ ساعتين

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غزة: استشهد 11 مواطنا فلسطينيا وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة، منذ فجر اليوم الأحد.

وأفادت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) بـ”استشهاد طفلة متأثرة بجروح أصيبت بها في قصف إسرائيلي سابق على مدينة خان يونس جنوبي القطاع”.

وذكرت أن “مواطنا استشهد وأصيب عدد آخر، بنيران جيش الاحتلال قرب مركز مساعدات الشركة الأمريكية في محور نتساريم وسط القطاع”، مشيرة  إلى أن “أربعة مواطنين استشهدوا وأصيب العشرات، بنيران جيش الاحتلال قرب مركز مساعدات الشركة الأمريكية غربي مدينة رفح”.

وبينت أن “خمسة شهداء ارتقوا بينهم طفلتان، إثر قصف خيام النازحين في منطقة المواصي غربي خان يونس”.

(د ب أ)

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