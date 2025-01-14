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استشهاد 18 فلسطينيا وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية على دير البلح ورفح بقطاع غزة- (فيديو)

14 - يناير - 2025

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غزة: استشهد 18 مواطنا فلسطينيا وأصيب آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على دير البلح ورفح في قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) باستشهاد 13 مواطنا وإصابة آخرين، جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة شاهين في شارع البركة جنوب دير البلح، وسط القطاع.

وأضافت الوكالة أن سيدة وأربعة أطفال استشهدوا، وأصيب آخرون، إثر قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة شعت في منطقة حي النصر بمدينة رفح، جنوب القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر عن استشهاد 46,645 مواطنا، وإصابة 110,012 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

(وكالات)

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