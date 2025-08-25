ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية إلى 62 ألفا و744- (صور وفيديو)

غزة: أعلنت وزارة الصحة في غزة، الاثنين، ارتفاع حصيلة الضحايا جراء استمرار الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ نحو 23 شهرا إلى 62 ألفا و744 شهيدا، و158 ألفا و259 مصابا.

وقالت الوزارة في بيان إحصائي يومي، إن 58 شهيدا و308 مصابين وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة جراء استمرار الهجمات الإسرائيلية.

واستشهد وأُصيب العشرات، منذ فجر الاثنين، في هجمات إسرائيلية على أنحاء مختلفة من قطاع غزة الذي يواجه حرب إبادة جماعية ترتكبها تل أبيب منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأفادت مصادر طبية وشهود عيان بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف خياما تؤوي نازحين ومنازل وتجمعات مدنيين، فيما أطلق النار صوب منتظري المساعدات.

شمال غزة

في شمال القطاع، استشهد أب وأطفاله الثلاثة واصيب وفُقد آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا مأهولا في محيط مستشفى الكرامة شمال غربي مدينة غزة.

مؤثر جداً..#عاجل | رضيعة أصيبت جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة كحيل محيط مستشفى الكرامة شمال غرب غزة pic.twitter.com/7vUcGM9a01 — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) August 24, 2025

واستشهدت طفلة وأصيب عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي مدفعي استهدف منازل في محيط مخبز أبو إسكندر شمالي مدينة غزة.

وأصيب عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في حي الرمال غربي مدينة غزة.

احتراق خيام بعد سقوط قذيفة ضوئية عليها محيط التشريعي في حي الرمال بمدينة غزة pic.twitter.com/xTQicqKXHX — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 24, 2025

ونفذ جيش الاحتلال عمليات نسف عنيفة بالروبوتات المفخخة لمبان في منطقة الزرقة شمال مدينة غزة، وحي الزيتون جنوبي المدينة، وجباليا النزلة شمالي القطاع.

بالتزامن مع ذلك شن الجيش قصفا مدفعيا عنيفا على دوار النزلة ومقبرة النزلة ومنطقة الغباري في جباليا النزلة.

وسط وجنوب القطاع

وفي وسط القطاع، استشهد 5 فلسطينيين بينهم طفلة وأُصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة لتأمين المساعدات الإنسانية في محيط معبر كيسوفيم شرق المحافظة الوسطى.

واستشهد فلسطيني وأُصيب 6 آخرون من منتظري المساعدات الأمريكية برصاص إسرائيلي قرب نقطة توزيع المساعدات في شارع صلاح الدين جنوب منطقة وادي غزة وسط القطاع.

وفي جنوبي القطاع، استشهدت سيدة وأٌصيب 7 آخرون في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين قرب مسجد مطر في منطقة المواصي شمال غربي مدينة رفح.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و686 شهيدا، و157 ألفا و951 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 289 فلسطينيا، بينهم 115 طفلا حتى الأحد.

(الأناضول)