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استشهاد 12 فلسطينيا في إطلاق نار إسرائيلي على منتظري المساعدات وسط غزة

منذ 24 دقيقة

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غزة: استشهد 12 مواطنا فلسطينيا وأصيب 124 آخرون، اليوم الثلاثاء، في إطلاق نار إسرائيلي على منتظري المساعدات في محور “نتساريم” وسط قطاع غزة.

ووفق المركز الفلسطيني للإعلام، “استقبلت طواقم مستشفى القدس في غزة منذ ساعات الفجر الأولى 12 شهيدا وأكثر من 124 إصابة مختلفة نتيجة استهداف قوات الاحتلال للمواطنين المحتشدين لاستلام المساعدات في ما يسمى محور نتساريم”.

وذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) أن “عشرات المواطنين استشهدوا في مواقع توزيع المساعدات التي تدعمها الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ أن بدأت عملها أواخر الشهر الماضي”.

(د ب أ)

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