استشهاد 12 فلسطينياً في قصف إسرائيلي على غزة منذ فجر الثلاثاء- (فيديو)

غزة: استشهد 12 مواطناً فلسطينياً وأصيب آخرون، منذ فجر يوم الثلاثاء، في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة.

وأفادت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) بأن من بين الشهداء، خمسة جراء قصف خيمة تؤوي نازحين في مواصي مدينة خان يونس، جنوبي القطاع.

وأشارت الوكالة إلى أن “مواطنين استشهدا وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف مدرسة أبو حلو الشرقية التي تؤوي نازحين في مخيم البريج وسط القطاع”، لافتة إلى “استشهاد مواطن إثر قصف جوي إسرائيلي في مدينة دير البلح”.

كما كشفت عن استشهاد مواطنين في غزة وجنوبي القطاع.

قوات الاحتلال تستهدف مدرسة “أبو حلو الشرقية” في مخيم البريج بعدد من المسيّرات الانتحارية، وانتشال شهداء وإصابات من بين النازحين pic.twitter.com/HeAQs4Hm4L — Wessal Soul (@WessalSoul) July 8, 2025

(د ب أ)