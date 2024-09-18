استشهاد 12 فلسطينيا وإصابة آخرين في هجمات إسرائيلية على قطاع غزة

غزة: استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون في هجمات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة في قطاع غزة، بحسب مع أعلنت عنه مصادر طبية فلسطينية اليوم الأربعاء.

وقالت مصادر طبية في مستشفى الأهلي العربي (المعمداني)، إن “ثمانية فلسطينيين على الأقل استشهدوا وأصيب أكثر من 10 آخرين خلال استهداف جوي إسرائيلي لمدرسة ابن الهيثم في حي الشجاعية شرق مدينة غزة”.

وأوضحت المصادر أن من بين الضحايا الشهداء “ثلاثة أطفال على الأقل وامرأتين”، مشيرة إلى أن غالبيتهم وصلوا أشلاء إلى المستشفى فيما تتعامل الطواقم الطبية مع الجرحى لمحاولة إنقاذهم.

وفي وقت سابق من اليوم، بحسب المصادر الطبية في المستشفى، وصل شهيدان إلى المستشفى جراء استهداف الطيران الإسرائيلي لمنزل سكني في حي الدرج بالمدينة.

وقال محمود بصل الناطق باسم الدفاع المدني الفلسطيني، إنه تم انتشال 12 شهيدا فلسطينيا من بينهم نساء وأطفال على الأقل وعشرات الإصابات منذ ساعات الصباح من مدينة غزة فيما بقي آخرون عالقون تحت الأنقاض”.

وأضاف بصل “في كل يوم تستمر فيه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يعني موت جديد للسكان المدنيين العزل الذين لا يستطيعون حماية أنفسهم من القصف المستمر”.

وناشد بصل المؤسسات الدولية والمجتمع المدني بضرورة الضغط على إسرائيل لوقف حربها ضد “المدنيين العزل” في قطاع غزة.

وفي ذات السياق، قالت مصادر طبية في مستشفى غزة الأوروبي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة إن فلسطينيين استشهدا وحوالي 12 آخرين أصيبوا في قصف اسرائيلي استهدف مركبة على الشريط الساحلي بالقرب من مستشفى الصليب الأحمر غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقال شهود عيان إن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة كانت تسير على الشريط الساحلي للمدينة ما أدى إلى استشهاد اثنين كانا متواجدين داخلها وإصابة آخرين من المكان.

(وكالات)