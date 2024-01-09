سياسة | عربي | فلسطين

استشهاد 126 فلسطينيا في غزة خلال 24 ساعة يرفع حصيلة الحرب إلى 23210- (فيديوهات)

9 - يناير - 2024

حجم الخط
0

غزة: أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، الثلاثاء “ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 23 ألفا و210 والمصابين إلى 59 ألفا و167″ في اليوم الـ95 للحرب الإسرائيلية.

وأفادت الوزارة في بيان نشرته عبر منصة “تلغرام” بأن “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 126 شهيدا و241 إصابة، وهذا ما وصل للمستشفيات فقط خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وأفادت بـ”ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 23 ألفا و210 شهداء و59 ألفا و167 إصابة”، منذ بداية الحرب.

وذكرت أن “عددا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

ومساء الاثنين أعلن متحدث الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري في تصريحات صحافية البدء في “مرحلة جديدة” من الحرب بقطاع غزة، “أقل كثافة في القتال، تشمل قوات برية وهجمات جوية أقل”.

وأشار هاغاري إلى أن الجيش “سيركز الآن على معاقل حماس في جنوب ووسط القطاع، وخاصة حول مدينتي خان يونس ودير البلح”.

 

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

تحليل نوعي لتغطية حرب غزة يكشف عن تحيز الصحف الأمريكية الكبرى ضد الفلسطينيين
منذ 20 ساعة
ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 23357 شهيدا و59410 إصابات- (فيديوهات)
منذ 23 ساعة
بلينكن يعود لبلاده خالي الوفاض بعد زيارة خامسة تبدو بائسة
10 - يناير - 2024
مصريون يمدون أهالي قطاع غزة بالكهرباء والمياه عبر السياج الحدودي- (شاهد)
10 - يناير - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية