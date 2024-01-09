استشهاد 126 فلسطينيا في غزة خلال 24 ساعة يرفع حصيلة الحرب إلى 23210- (فيديوهات)

غزة: أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، الثلاثاء “ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 23 ألفا و210 والمصابين إلى 59 ألفا و167″ في اليوم الـ95 للحرب الإسرائيلية.

وأفادت الوزارة في بيان نشرته عبر منصة “تلغرام” بأن “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 126 شهيدا و241 إصابة، وهذا ما وصل للمستشفيات فقط خلال الـ24 ساعة الماضية”.

سيكتب التاريخ ………

أن أهل غزة في عام 2024 وفي اليوم 95 من المقاومة لازالوا ينقلون جثث الشهداء على عربات يجرها الحمير إن الحمير خدموا أهل غزة أكثر من بعض الصهاينة العرب

إن الحمير كانت أوفى للأرض وللعرض أكثر من المطبعين الخانعين#غزة_العزة #فلسطين_حرة #غزة_الآن… pic.twitter.com/juddtFWN96 — د. جمال الملا (@DrJamal11) January 9, 2024

وأفادت بـ”ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 23 ألفا و210 شهداء و59 ألفا و167 إصابة”، منذ بداية الحرب.

وذكرت أن “عددا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

فلسطينيون في غزة يهربون من مرمى القناصة اثناء النزوح الى منطقة زعم الاحتلال انها امنة pic.twitter.com/YJd6qAw8AS — خبرني Khaberni (@khaberni) January 9, 2024

ومساء الاثنين أعلن متحدث الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري في تصريحات صحافية البدء في “مرحلة جديدة” من الحرب بقطاع غزة، “أقل كثافة في القتال، تشمل قوات برية وهجمات جوية أقل”.

وأشار هاغاري إلى أن الجيش “سيركز الآن على معاقل حماس في جنوب ووسط القطاع، وخاصة حول مدينتي خان يونس ودير البلح”.

تصاعد أعمدة الدخان بعد غارات جوية قرب مستشفى شهداء الأقصى في دبر البلح وسط غزة pic.twitter.com/BREBUhFEcw — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) January 9, 2024

(الأناضول)