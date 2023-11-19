استشهاد 13 ألف فلسطيني وفقدان 6000 في غزة منذ بدء العدوان- (فيديوهات)

غزة: قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الأحد إن ما لا يقل عن 13 ألف فلسطيني استشهدوا وأصيب 30 ألفا في القطاع منذ بدء العدوان على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وأضاف المكتب في بيان أن من بين الشهداء 5500 طفل و3500 امرأة على الأقل.

وأفاد بوجود “6000 مفقود في غزة منذ بدء العدوان، إما تحت الأنقاض أو أن جثامينهم ملقاة في الشوارع والطرقات يمنع الاحتلال أحدا من الوصول إليها، بينهم أكثر من 4 آلاف طفل وامرأة”.

وأكثر من 75 بالمئة من الإصابات من الأطفال والنساء، بحسب المكتب.

وجاء في البيان أن “عدد المساجد المدمرة تدميرا كليا بلغ 83 مسجدا، وبلغ عدد المساجد المدمرة تدميرا جزئيا 166 مسجدا، إضافة إلى استهداف 3 كنائس”.

“وبلغت عدد الوحدات السكنية التي تعرضت إلى هدم كلي 43 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى 225 ألف وحدة سكنية تعرضت للهدم الجزئي، ما يعني أن حوالي 60 بالمئة من الوحدات السكنية في قطاع غزة تأثرت بالعدوان”، وفق البيان.

وذكر أن “عدد المشافي التي خرجت عن الخدمة بلغ 25 مستشفى، و52 مركزاً صحياً، كما استهدف الاحتلال 55 سيارة إسعاف، فيما خرجت عشرات سيارات الإسعاف عن الخدمة بسبب نفاد الوقود”.

وحمّلت “حكومة غزة” إسرائيل والمجتمع الدولي “المسؤولية الكاملة عن الجرائم المتواصلة على قطاع غزة”.

والله سندعس على رقابهم .. TRT عربي توثق اللحظات الأخيرة من وداع أب لطفله الذي استُشهد بالقصف الإسرائيلي على #غزة.. فماذا قال؟ pic.twitter.com/sDahAo8X8u — TRT عربي (@TRTArabi) November 19, 2023

"ضحك هستيري لجندي اسرائيلي بعد قصف الجيش الاسرائيلي مسجدا في غزة" pic.twitter.com/PGaSDW5GpR — Dr.mehmet canbekli (@Mehmetcanbekli1) November 19, 2023

غزة مدينة ساحلية على البحر، البرد فيها شديد، والامطار فيها لا تتوقف ..

الناس النازحة في الخيم لو مماتتش من القـ صف هتـ ـمـ *وت من البرد الشديد. الوضع كارثي والخيم بتغرق. ادعوا من كل قلبكم، النشر في هالموضوع مش هيفيد . pic.twitter.com/ARpxRsx9uv — MO (@Abu_Salah9) November 19, 2023

(وكالات)