استشهاد 135 فلسطينيا في غزة خلال 24 ساعة يرفع الحصيلة إلى 23843 منذ 7 أكتوبر- (فيديوهات)

غزة: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر / تشرين الأول الماضي إلى 23 ألفا و843 شهيدا و60 ألفا و317 مصابا.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أشرف القدرة، في بيان، “اليوم الـ99 للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة يشهد مزيدا من المجازر والتدمير ومسح الأحياء السكنية”.

وأضاف أن “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 135 شهيدا و312 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وأشار إلى “ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 23 ألفا و843 شهيدا و60 ألفا و317 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي”.

اندلاع النيران في حافلة في دير البلح بعد قصفها من قبل جيش الاحتلال pic.twitter.com/Tblsi2quXq — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 13, 2024

الصحفي محمود أبو سلامة يرصد الدمار في مدينة الشيخ زايد شمال غزة جراء قصفها من قبل جيش الاحتلال مما أدى لتشريد مئات العائلات pic.twitter.com/PyA8WC7ED0 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 13, 2024

مصادر صحفية: سماع أصوات إطلاق نار قرب حي الزيتون pic.twitter.com/DaHBJqF0ov — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 13, 2024

شاهد | إطلاق نار كثيف وقصف مدفعي عنيف في قيزان النجار والبطن السمين بخانيونس pic.twitter.com/Spcu7sQSOt — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 13, 2024

(الأناضول)