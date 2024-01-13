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استشهاد 135 فلسطينيا في غزة خلال 24 ساعة يرفع الحصيلة إلى 23843 منذ 7 أكتوبر- (فيديوهات)

منذ 8 دقائق

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غزة: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر / تشرين الأول الماضي إلى 23 ألفا و843 شهيدا و60 ألفا و317 مصابا.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أشرف القدرة، في بيان، “اليوم الـ99 للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة يشهد مزيدا من المجازر والتدمير ومسح الأحياء السكنية”.

وأضاف أن “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 135 شهيدا و312 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وأشار إلى “ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 23 ألفا و843 شهيدا و60 ألفا و317 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي”.

(الأناضول)

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