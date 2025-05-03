استشهاد 14 فلسطينيا بينهم رضيع بقصف إسرائيلي على غزة- (فيديوهات)

موقع غارة إسرائيلية على مخيم للنازحين الفلسطينيين في خان يونس

غزة: استشهد 14 فلسطينيا في قصف إسرائيلي متفرق على قطاع غزة منذ فجر السبت، في إطار الإبادة الجماعية المتواصلة بالقطاع منذ نحو 19 شهرا.

وقال مصدر طبي إن 11 فلسطينيا استشهدوا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة البيرم في مدينة خان يونس جنوب القطاع.

تغطية صحفية| ركام منزل عائلة البيرم في خانيونس بعد قصفه من طائرات الاحتلال، مما أدى إلى ارتقاء 11 شخص بينهم أطفال. pic.twitter.com/4Dg1nvCsZ6 — الجرمق الإخباري (@aljarmaqnet) May 3, 2025

وأفاد المصدر بأن رضيعا فلسطينيا استشهد جراء قصف خيمة قرب مدينة أصداء غرب خان يونس.

حاول الأطباء إسعافه دون نتيجة.. طفل رضيع جديد يرتقي بعد إصابته بغارة للاحتلال على منزل في خانيونس فجر اليوم. pic.twitter.com/KLLrcXcKIm — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 3, 2025

وأوضح أن فلسطينيين بينهما سيدة استشهدا في غارتين إسرائيليتين استهدفتا خيمتين تؤوي نازحين في خان يونس، الأولى في منطقة المحطة والثانية في بلدة بني سهيلا.

وقال شهود عيان إن آليات جيش الاحتلال أطلقت نيرانها في محيط محور موراج الفاصل بين مدينتي رفح وخان يونس.

#شاهد .. وصول عدد من الإصابات إلى مستشفى ناصر الطبي جراء استهداف طائرات الاحتلال لمنزل في مدينة خانيونس جنوبي القطاع. pic.twitter.com/Bviphn7Cz7 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 3, 2025

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشرقية لحيي التفاح والزيتون شرق مدينة غزة، فيما شن جيش الاحتلال غارات جوية على حيي الزيتون والشجاعية شرق المدينة.

وفي وسط القطاع، استهدفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشمالية الشرقية من مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 170 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

(الأناضول)