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استشهاد 14 فلسطينيا بينهم رضيع بقصف إسرائيلي على غزة- (فيديوهات)

منذ ساعة واحدة

موقع غارة إسرائيلية على مخيم للنازحين الفلسطينيين في خان يونس

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غزة: استشهد 14 فلسطينيا في قصف إسرائيلي متفرق على قطاع غزة منذ فجر السبت، في إطار الإبادة الجماعية المتواصلة بالقطاع منذ نحو 19 شهرا.

وقال مصدر طبي إن 11 فلسطينيا استشهدوا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة البيرم في مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وأفاد المصدر بأن رضيعا فلسطينيا استشهد جراء قصف خيمة قرب مدينة أصداء غرب خان يونس.

وأوضح أن فلسطينيين بينهما سيدة استشهدا في غارتين إسرائيليتين استهدفتا خيمتين تؤوي نازحين في خان يونس، الأولى في منطقة المحطة والثانية في بلدة بني سهيلا.

وقال شهود عيان إن آليات جيش الاحتلال أطلقت نيرانها في محيط محور موراج الفاصل بين مدينتي رفح وخان يونس.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشرقية لحيي التفاح والزيتون شرق مدينة غزة، فيما شن جيش الاحتلال غارات جوية على حيي الزيتون والشجاعية شرق المدينة.

وفي وسط القطاع، استهدفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشمالية الشرقية من مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 170 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

(الأناضول)

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