استشهاد 14 فلسطينيا وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي متفرق على غزة

غزة: استشهد 14 فلسطينيا وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر الخميس، ضمن حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب بحق المدنيين في القطاع منذ 19 شهرا.

وفي أحدث الهجمات، استشهد 7 فلسطينيين بينهم أطفال، وأصيب آخرون، جراء قصف مدفعي استهدف بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، وغارة جوية استهدفت منزلا بمدينة خان يونس جنوبا، حسب شهود عيان ومصادر طبية.

وفي وقت سابق، بمحافظة الشمال، أفاد مصدر طبي باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف استهدف بلدة بيت لاهيا.

وفي وسط القطاع، ذكر مصدر طبي أن فلسطينيا قتل وأُصيب آخرون بقصف استهدف منزلا بمدينة دير البلح.

وفي رفح جنوب القطاع، استشهد 3 مزارعين فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف نفذته مسيرة إسرائيلية على منطقة المواصي، وفق مصدر طبي.

(الأناضول)