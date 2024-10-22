استشهاد 15 فلسطينياً وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على بيت لاهيا بشمال غزة

فلسطينيون يتفقدون الأضرار التي لحقت ببيت لاهيا، في 19 أكتوبر 2024- ا ف ب

غزة: استشهد 15 فلسطينياً، بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، اليوم الثلاثاء، جراء قصف طائرة مسيّرة إسرائيلية بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفاد الهلال الأحمر، وفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، اليوم، بـ “استشهاد ثلاثة مواطنين، وإصابة آخرين بجروح، في استهداف طائرة مجموعة من المواطنين في بلدة بيت لاهيا”.

تغطية صحفية: قصف مدفعي وإطلاق نار عنيف تزامنا معةاشتعال للحرائق في بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع. pic.twitter.com/kXON8wdrSD — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 22, 2024

وحسب مصادر طبية، فقد “استشهد 12 مواطناً في قصف الاحتلال المدفعي النازحين عند مفترق أبو الجديان بمشروع بيت لاهيا”.

ووفق الوكالة، “يواصل الاحتلال حصار شمال قطاع غزة، وتدمير وقصف المنازل، ومنع إدخال المواد الغذائية، لليوم الثامن عشر على التوالي، وإجبار المواطنين على النزوح قسراً، حيث إن ما يزيد على 10 آلاف مواطن في مشروع بيت لاهيا يرفضون النزوح إلى الجنوب”.

لا دآعي لنشر الأخبآر. ….هيقتلونا كُلنآ

نحن بمشروع بيت لآهيا نتعرض ل اشد انواع القصف وابشع الجرائم رسالة من أحد المحاصرين في مشروع بيت لاهيا💔 pic.twitter.com/H4GqXJOOlx — 🪽ميآن (@meyanmohmd) October 22, 2024

( د ب أ )