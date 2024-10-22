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استشهاد 15 فلسطينياً وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على بيت لاهيا بشمال غزة

22 - أكتوبر - 2024

فلسطينيون يتفقدون الأضرار التي لحقت ببيت لاهيا، في 19 أكتوبر 2024- ا ف ب

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غزة: استشهد 15 فلسطينياً، بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، اليوم الثلاثاء، جراء قصف طائرة مسيّرة إسرائيلية بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفاد الهلال الأحمر، وفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، اليوم، بـ “استشهاد ثلاثة مواطنين، وإصابة آخرين بجروح، في استهداف طائرة مجموعة من المواطنين في بلدة بيت لاهيا”.

وحسب مصادر طبية، فقد “استشهد 12 مواطناً في قصف الاحتلال المدفعي النازحين عند مفترق أبو الجديان بمشروع بيت لاهيا”.

ووفق الوكالة، “يواصل الاحتلال حصار شمال قطاع غزة، وتدمير وقصف المنازل، ومنع إدخال المواد الغذائية، لليوم الثامن عشر على التوالي، وإجبار المواطنين على النزوح قسراً، حيث إن ما يزيد على 10 آلاف مواطن في مشروع بيت لاهيا يرفضون النزوح إلى الجنوب”.

( د ب أ )

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  1. يقول فصل الخطاب:
    أكتوبر 22, 2024 الساعة 8:05 ص

    عملية إبادة حقيقية تركتبها عصابة الكلاب المسعورة والمقبورة لجيش البامبرز الصهيو أمريكي الغربي الحاقد على الفلسطينيين في شمال غزة في ظل صمت دولي وعالمي وعربي مخجل جدا جدا جدا ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀

    رد

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