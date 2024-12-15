استشهاد 15 فلسطينياً بعد اقتحام جيش الاحتلال مدرسة نازحين في شمال غزة- (فيديو)

غزة: استشهد 15 فلسطينياً، اليوم، الأحد، جراء اقتحام قوات الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في شمال قطاع غزة.

وأشار المركز الفلسطيني للإعلام، اليوم، إلى “سقوط أكثر من 15 شهيداً وعدد من الإصابات إثر اقتحام قوات الاحتلال لمدرسة خليل عويضة في عزبة بيت حانون شمال قطاع غزة”.

صباح مؤلم وحزين كما كل الصباحات في قطاع #غزة.. 💥25 شهيداً منذ ساعات الفجر (حصيلة أولية) في مختلف مناطق غزة أعنفها على الشمال. 💥أكثر من 15 شهيداً ومصابا بعد إطلاق النار والقذائف على مدرسة خليل عويضة في عزبة بيت حانون.. قبل اقتحامها. 💥اعتقال الرجال في مدرسة خليل عويضة… pic.twitter.com/kTgDCnyORT — Dima Halwani (@DimaHalwani) December 15, 2024

ولفت إلى أن “قوات الاحتلال اعتقلت الرجال في المدرسة، وأجبرت النساء والأطفال على النزوح قسراً”.

بدورها، ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن “قوات الاحتلال حاصرت مدرسة خليل عويضة، وسط استهداف مباشر للنازحين بالرصاص والقصف المدفعي، وإجبارهم على إخلائها، ما أدى إلى استشهاد 15 منهم حتى اللحظة وإصابة آخرين بجروح”.

فجر اليوم، أطلق الجيش الإسرائيلي قذائفه ورصاصه على مدرسة خليل عريضة في بيت حانون، التي تؤوي نازحين، بهدف إجبارهم على النزوح نحو الجنوب. المعلومات الأولية تؤكد استشهاد أكثر من 15 فلسطينيًا. كما نرى في الصورة، لا وجود للرجال، حيث تم اختطافهم جميعًا، وترك النساء والأطفال وحيدين… pic.twitter.com/YGMfQSf54K — Tamer | تامر (@tamerqdh) December 15, 2024

ووفق الوكالة، “أجبرت تلك القوات النازحين من الأطفال والنساء بالتوجه نحو حاجز عسكري نصبته في شارع صلاح الدين، حيث قامت باعتقال الرجال”.

(د ب أ)