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استشهاد 15 فلسطينياً بعد اقتحام جيش الاحتلال مدرسة نازحين في شمال غزة- (فيديو)

15 - ديسمبر - 2024

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غزة: استشهد 15 فلسطينياً، اليوم، الأحد، جراء اقتحام قوات الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في شمال قطاع غزة.

وأشار المركز الفلسطيني للإعلام، اليوم، إلى “سقوط أكثر من 15 شهيداً وعدد من الإصابات إثر اقتحام قوات الاحتلال لمدرسة خليل عويضة في عزبة بيت حانون شمال قطاع غزة”.

ولفت إلى أن “قوات الاحتلال اعتقلت الرجال في المدرسة، وأجبرت النساء والأطفال على النزوح قسراً”.

بدورها، ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن “قوات الاحتلال حاصرت مدرسة خليل عويضة، وسط استهداف مباشر للنازحين بالرصاص والقصف المدفعي، وإجبارهم على إخلائها، ما أدى إلى استشهاد 15 منهم حتى اللحظة وإصابة آخرين بجروح”.

ووفق الوكالة، “أجبرت تلك القوات النازحين من الأطفال والنساء بالتوجه نحو حاجز عسكري نصبته في شارع صلاح الدين، حيث قامت باعتقال الرجال”.

(د ب أ)

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  1. يقول عمر:
    ديسمبر 15, 2024 الساعة 4:23 م

    لقد خلا الجو تماما لإسرائيل، ولصبحت حرة في قتل الفلسطينين دون محاسبة، وحتى دون استنكار من اقرب المقربين. واسفاه على واقعنا العربي.

    رد

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