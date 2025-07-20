استشهاد 15 فلسطينيا بينهم 12 من منتظري المساعدات بنيران إسرائيلية في غزة

غزة: استشهد 12 مواطنا فلسطينيا وأصيب آخرون، اليوم الأحد، جراء استمرار القوات الإسرائيلية، باستهداف منتظري المساعدات في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) بـ”استشهاد 10 مواطنين وإصابة آخرين بجروح مختلفة، جراء قصف قوات الاحتلال منتظري المساعدات في منطقة السودانية شمال قطاع غزة”.

وأضافت أن “مواطنين آخرين استشهدا جراء قصف قوات الاحتلال منتظري المساعدات قرب مركز مساعدات الشاكوش شمال مدينة رفح، جنوب القطاع”.

كما استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون وسط مدينة غزة إثر إلقاء مسيرات إسرائيلية قنابل على منازل فلسطينيين، بحسب مصدر طبي.

وأعلنت مصادر طبية أمس، ارتفاع حصيلة ضحايا لقمة العيش “المساعدات” ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 891 “شهيدا”، وأكثر من 5754 مصابا.

(د ب أ)