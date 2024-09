استشهاد 50 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على مدرستين تؤويان نازحين شمال غزة- (صور وفيديوهات)

غزة: استشهد 50 فلسطينيا على الأقل، اليوم الإثنين، في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مدرستين تؤويان نازحين في حي الدرج شمال قطاع غزة.

ووقع الهجوم في الوقت الذي تساقطت فيه قنابل إسرائيلية على المناطق الجنوبية من القطاع، فيما واصلت القوات والدبابات الإسرائيلية هجومها البري.

وتعرضت مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة لقصف عنيف من قبل الطيران الإسرائيلي.

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، أعلنت وزارة الصحة أن ما لا يقل عن 15899 فلسطينيا، 70 بالمئة منهم نساء وأطفال، استشهدوا في الغارات الإسرائيلية على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، فيما وصلت حصيلة الجرحى إلى 42 ألفا.

وأعلن مسؤول حكومي فلسطيني، أمس الأحد، استشهاد أكثر من 700 فلسطيني جراء هجمات إسرائيل على قطاع غزة خلال 24 ساعة.

https://twitter.com/rdooan/status/1731632105296113808

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، أمرت إسرائيل السكان بمغادرة مناطق من خان يونس المدينة الرئيسية في جنوب قطاع غزة. لكن السكان قالوا إن المناطق التي طُلب منهم الذهاب إليها تتعرض لإطلاق النار أيضا.

ونشر الجيش الإسرائيلي خريطة على منصة إكس للتواصل الاجتماعي تحدد نحو رُبع مدينة خان يونس باللون الأصفر الذي يشير إلى المناطق التي لا بد من إخلائها. وشملت الخريطة ثلاثة أسهم تشير إلى الجنوب والغرب، ما يعني مطالبة السكان بالتحرك باتجاه البحر المتوسط ومدينة رفح بالقرب من الحدود المصرية.

وحزم سكان مدينة خان يونس في غزة أمتعتهم وتوجهوا نحو رفح. وكان يسير معظمهم على الأقدام مرورا بالمباني المدمرة.

لكن مدير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) توماس وايت قال إن سكان رفح يجبرون على الفرار.

وقال على منصة إكس للتواصل الاجتماعي “الناس يطلبون المشورة بشأن أي مكان آمن. ليس لدينا ما نقوله لهم”.

Another wave of displacement is underway, and the humanitarian situation worsens by the hour.

The roads leading South towards Rafah are clogged with cars and donkey carts packed with people and their meagre possessions.

— Thomas White (@TomWhiteGaza) December 4, 2023