استشهاد 50 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على مدرستين تؤويان نازحين شمال غزة- (صور وفيديوهات)

غزة: استشهد 50 فلسطينيا على الأقل، اليوم الإثنين، في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مدرستين تؤويان نازحين في حي الدرج شمال قطاع غزة.

ووقع الهجوم في الوقت الذي تساقطت فيه قنابل إسرائيلية على المناطق الجنوبية من القطاع، فيما واصلت القوات والدبابات الإسرائيلية هجومها البري.

#عاجل | قصف عنيف و متتالٍ في شمال قطاع غزة واصابات في مراكز الإيواء في منطقة أبو زيتون بمخيم جباليا pic.twitter.com/QzkeEee2sw — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 4, 2023

اللحظات الأولى بعد القصف الإسرائيلي على مدرسة أسعد الصفطاوي بحي الدرج بمدينة غزة#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/YIqBql8KrS — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) December 4, 2023

وتعرضت مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة لقصف عنيف من قبل الطيران الإسرائيلي.

قصف إسرائيلي عنيف ومكثف جدا تتعرض له مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة في هذه الأثناء.#GazaGenocide pic.twitter.com/5HX7eOfkVP — رضوان الأخرس (@rdooan) December 4, 2023

بعد قصف المدينة بأحزمة نارية.. وصول جرحى إلى مستشفى ناصر في خانيونس جراء قصف إسرائيلي مكثف على المدينة في جنوبي قطاع غزة#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/PyXtsVtVJV — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) December 4, 2023

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، أعلنت وزارة الصحة أن ما لا يقل عن 15899 فلسطينيا، 70 بالمئة منهم نساء وأطفال، استشهدوا في الغارات الإسرائيلية على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، فيما وصلت حصيلة الجرحى إلى 42 ألفا.

وأعلن مسؤول حكومي فلسطيني، أمس الأحد، استشهاد أكثر من 700 فلسطيني جراء هجمات إسرائيل على قطاع غزة خلال 24 ساعة.

https://twitter.com/rdooan/status/1731632105296113808

سنُعيد بنائها إن شاء الله..

هذا الحقد الصهيوني لن يمنع مؤسسات العمل الخيري في #غزة من مواصلة تقديم خدماتها للمحتاجين.. جمعية دار اليتيم في مدينتنا تم قصفها الليلة وهي أهم جمعية خيرية تقدم رعاية للأيتام، لا مبرر لهذا الحقد الأعمى غير الرغبة الدائمة في الانتقام.. الله حسبنا pic.twitter.com/kC4TbcNSnG — أدهم أبو سلمية 🇵🇸 Adham Abu Selmiya (@adham922) December 4, 2023

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، أمرت إسرائيل السكان بمغادرة مناطق من خان يونس المدينة الرئيسية في جنوب قطاع غزة. لكن السكان قالوا إن المناطق التي طُلب منهم الذهاب إليها تتعرض لإطلاق النار أيضا.

ونشر الجيش الإسرائيلي خريطة على منصة إكس للتواصل الاجتماعي تحدد نحو رُبع مدينة خان يونس باللون الأصفر الذي يشير إلى المناطق التي لا بد من إخلائها. وشملت الخريطة ثلاثة أسهم تشير إلى الجنوب والغرب، ما يعني مطالبة السكان بالتحرك باتجاه البحر المتوسط ومدينة رفح بالقرب من الحدود المصرية.

وحزم سكان مدينة خان يونس في غزة أمتعتهم وتوجهوا نحو رفح. وكان يسير معظمهم على الأقدام مرورا بالمباني المدمرة.

ما هي خريطة الإخلاء التي نشرها جيش الاحتلال الإسرائيلي وهدد بها سكان #غزة؟#فلسطين #هنا_المملكة pic.twitter.com/MPZ9GzEXfz — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) December 2, 2023

لكن مدير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) توماس وايت قال إن سكان رفح يجبرون على الفرار.

وقال على منصة إكس للتواصل الاجتماعي “الناس يطلبون المشورة بشأن أي مكان آمن. ليس لدينا ما نقوله لهم”.

Another wave of displacement is underway, and the humanitarian situation worsens by the hour. The roads leading South towards Rafah are clogged with cars and donkey carts packed with people and their meagre possessions. — Thomas White (@TomWhiteGaza) December 4, 2023

Even in Rafah where people are being forced to flee the sound of airstrikes punctuates the day. People are pleading for advice on where to find safety. We have nothing to tell them. — Thomas White (@TomWhiteGaza) December 4, 2023

جريح على سرير المستشفى تجره سيارة في شارع مدمر! هذه الصورة من مدينة غزة قبل دقائق أرسلها لي أحد الأصدقاء خلال نزوحه للمرة الخامسة داخل المدينة مع أهله، مدينة غزة تُباد بصمت دون نقل صورتها يركز الاحتلال القصف على شرق المدينة ويطلب من أهلها المغادرة غربا ثم يركز على الغرب فيعودوا pic.twitter.com/4j3WxTLFum — Yasser (@Yasser_Gaza) December 4, 2023

(وكالات)