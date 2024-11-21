استشهاد 16 شخصا بغارات إسرائيلية على صور جنوب لبنان- (فيديوهات)

بيروت: أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الخميس، استشهاد 16 شخصا وإصابة 49 آخرين في حصيلة غير نهائية لغارات إسرائيلية على بلدتي “معركة” والشعيتية بقضاء صور جنوب البلاد.

وقال مركز عمليات الطوارئ التابع للوزارة في بيان، إن “سلسلة الغارات التي شنها العدو الإسرائيلي على بلدة معركة في قضاء صور أمس أدت في حصيلة غير نهائية إلى استشهاد 13 شخصًا وإصابة 44 آخرين”.

وفي بيان سابق صباح الخميس، أفادت الوزارة، بسقوط 8 شهداء و44 جريحا في غارات عدة استهدفت بلدة معركة مساء الأربعاء وصباح الخميس.

آثار الدّمار في بلدة معركة في قضاء صور بعد سلسلة غارات إسرائيليّة استهدفت البلدة pic.twitter.com/U3STrbS7so — magazine azhar (@MajaletAzhar_) November 21, 2024

وفي بلدة الشعيتية، قالت الوزارة في بيان إن “غارة العدو الإسرائيلي على البلدة في قضاء صور أدت في حصيلة غير نهائية إلى استشهاد 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين بجروح”.

غارة منذ قليل على بلدة الشعيتية pic.twitter.com/0BO9SjqyyG — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) November 21, 2024

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، أبرزها “حزب الله”، بدأت غداة شن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 148 ألف فلسطيني، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالا عن 3 آلاف و558 شهيدا و15 ألفا و123 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر الماضي، وفق رصد الأناضول لبيانات لبنانية رسمية معلنة حتى مساء الأربعاء.

ويوميا يرد “حزب الله” بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار مخابراتية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.

(الأناضول)