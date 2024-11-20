استشهاد 16 فلسطينيا بغارات إسرائيلية على شمال وجنوب قطاع غزة- (فيديوهات)

غزة: استشهد 16 فلسطينيا وأصيب عدد آخر، الأربعاء، بغارات إسرائيلية على منزلين بمدينتي غزة وبيت لاهيا شمال القطاع، وتجمعا لمواطنين بمدينة رفح جنوب القطاع الذي يتعرض لإبادة جماعية منذ أكثر من عام.

شمال قطاع غزة

وفي اليوم الـ47 للعملية العسكرية شمال القطاع، ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة بقصف منزل لعائلة “جودة” ببلدة جباليا، ما أسفر عن مقتل 12 فلسطينيا وإصابة آخرين، وفقدان 10 آخرين تحت الأنقاض، وفق شهود عيان.

هنا #غزة💔

المجازر لا تتوقف.. مجزرة جديدة يرتكبها الاحتلالالنازي بحق عائلة جودة في جباليا البلد شمال قطاع غزة https://t.co/SVVQ60UKTs — سالم ربيح 🆇 (@SalemRopp) November 20, 2024

وأضاف الشهود أن الطائرات والمدفعية شنت قصفا مكثفا على بلدة بيت لاهيا، فيما واصل الجيش عمليات نسف منازل في جباليا ومخيمها.

وفي 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي اجتياحا بريا في شمال قطاع غزة؛ بذريعة “منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة”.

بينما يقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال شمال القطاع وتحويله إلى منطقة عازلة بعد تهجير سكانه، تحت وطأة قصف دموي متواصل وحصار مشدد يمنع إدخال الغذاء والماء والأدوية.

مدينة غزة

وفي مدينة غزة، وصل جثامين 3 فلسطينيين، بينهم رجل من الدفاع المدني، بالإضافة إلى عدد من الإصابات لمستشفى “المعمداني” إثر قصف استهدف شقة سكنية بحي الصبرة جنوب غزة، وفق مصدر طبي.

إصابة الصحفي حسام شبات بجروح جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي عملية انتشال المصابين في منزل بحي الصبرة جنوبي مدينة #غزة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/pQ0l3g4AGX — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 20, 2024

وفي السياق ذاته، قال متحدث الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، في بيان، إن “طائرات إسرائيلية استهدفت طواقمنا أثناء انتشال شهداء وجرحى من قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية بحي الصبرة، ما أدى إلى استشهاد أحد رجال الإنقاذ وإصابة 3 آخرين”.

الفرق الطبية حاولت تهدئتهم خلال إسعافهم.. مقطع فيديو يظهر إصابة عدد من الأطفال جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل سكني في مدينة #غزة pic.twitter.com/07z3viaSna — Aljazeera.net • الجزيرة نت (@AJArabicnet) November 20, 2024

وأضاف أن “هذه هي المرة الـ18 التي يستهدف فيها الاحتلال طواقم الدفاع المدني أثناء أداء مهامهم الإنسانية، ما يهدف إلى منعهم من الوصول إلى المواطنين الأحياء تحت الأنقاض وإنقاذهم”.

وأشار إلى أن “استشهاد هذا العنصر يرفع عدد شهداء الدفاع المدني إلى 87 شهيدا منذ بداية الإبادة على غزة”.

جنوب قطاع غزة

أما في مدينة رفح جنوب القطاع، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بجراح مختلفة بقصف استهدفهم، حسب مسعفين فلسطينيين.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت نحو 148 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

(الأناضول)