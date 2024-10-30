استشهاد 16 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على شمال وغرب غزة

غزة: استشهد 16 فلسطينيا وأصيب آخرون بجروح، اليوم الأربعاء، جراء قصف إسرائيلي على شمال وغرب قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا ) عن مصادر طبية قولها إن “ثمانية مواطنين استشهدوا وآخرين أصيبوا بجروح، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مواطنين في حي السلاطين بمدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة”.

ووفق المصادر ، “استشهد خمسة مواطنين وأصيب نحو 20 آخرين معظمهم أطفال في قصف الاحتلال محيط سوق الشيخ رضوان غرب مدينة غزة، كما انتشلت الطواقم الطبية، ثلاثة شهداء إثر قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين على شاطئ بحر غزة في منطقة السودانية شمال غرب المدينة”.

ولفتت إلى “إصابة عدد من المواطنين بجروح، إثر قصف مدفعية الاحتلال مجموعة من المواطنين شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة”.

وأشارت مصادر طبية إلى أن “أكثر من 1250 استشهدوا في عدوان الاحتلال المستمر شمال قطاع غزة منذ 25 يوما”.

( وكالات )