استشهاد 16 فلسطينيا وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي لعدة مناطق بقطاع غزة

غزة: استشهد 16 فلسطينيا وأصيب العشرات بجروح، اليوم الثلاثاء، في قصف إسرائيلي لعدة مناطق في قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية قولها إن سبعة مواطنين استشهدوا جراء قصف الاحتلال لمنزل في المخيم الجديد بالنصيرات وسط قطاع غزة.

كما استشهد ستة فلسطينيين جراء استهداف الطائرات الإسرائيلية لمنزل قرب مفترق الغفري شمال مدينة غزة، فيما تمكنت الطواقم الطبية من انتشال طفل رضيع على قيد الحياة.

وأشارت المصادر إلى استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة ثلاثة آخرين، جراء القصف الإسرائيلي لمنطقة اللبابيدي شمالي مدينة غزة، لافتة إلى أن الطواقم الطبية تمكنت من انتشال طفل وعدد من الجرحى من منزل تعرض للقصف في شارع النفق بمدينة غزة.

ووفق المصادر، تعرضت المناطق الغربية لحي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة للقصف المدفعي، وإطلاق النيران من قبل الطيران المروحي “الأباتشي”.

(د ب أ)