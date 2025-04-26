استشهاد 17 فلسطينيا في قصف إسرائيلي متفرق على غزة منذ فجر السبت- (فيديو)

غزة: استشهد 17 فلسطينيا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي متفرق على قطاع غزة فجر السبت، ضمن جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الجيش منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 17 فلسطينيا في قصف متفرق بينهم 10 في قصف استهدف منزلا جنوب مدينة غزة فجرا.

وفي أحدث الغارات، استشهد فلسطيني في قصف على عزبة بيت حانون شمال قطاع غزة حيث وصل جثمانه للمستشفى الإندونيسي، وفق ما أورده مصدر طبي.

وأضاف المصدر أن فلسطينيا ثانيا استشهد في قصف إسرائيلي على حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

فيما قال مستشفى العودة في بيان، إن الجيش الإسرائيلي قصف مركبا للصيادين قبالة بحر بلدة الزوايدة وسط القطاع ما أسفر عن إصابة 6 صيادين.

وفي منطقة المواصي غرب خان يونس، أصيب عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين جنوب القطاع.

وفجر السبت، قال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي قصف منزلا لعائلة “الخور” في حي الصبرة جنوب مدينة غزة على رؤوس قاطنيه، ما أسفر عن استشهاد 10 وفق إفادة مصادر طبية.

وقال جهاز الدفاع المدني في بيان إن عددا كبيرا من المفقودين ما زالوا تحت أنقاض منزل عائلة “الخور” المدمر.

وفي ساعة مبكرة من فجر السبت، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف استهدف منزلا لعائلة “أبو عبدو” في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وفي محافظة الشمال، قال مصدر طبي إن فلسطينيين استشهدا وأصيب آخرون في قصف استهدف محيط دوار التعليم في مدينة بيت لاهيا.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق متفرقة من القطاع خاصة المناطق الشرقية من مدينة غزة وغرب رفح.

(الأناضول)