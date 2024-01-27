استشهاد 174 فلسطينيا في غزة خلال 24 ساعة يرفع الحصيلة إلى 26257

غزة: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 26 ألفا و257 شهيدا و64 ألفا و797 مصابا.

جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة عبر حسابها على منصة “تلغرام”، بحلول اليوم 113 للحرب الإسرائيلية المدمرة على القطاع.

وقال البيان إن الوزارة رصدت “ارتكاب الاحتلال 18 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وأكدت الوزارة استشهاد 174 شخصا في الساعات الـ24 الأخيرة.

ولا يزال كثيرون تحت الأنقاض ولا يمكن لفرق الإسعاف الوصول إليهم.

(وكالات)