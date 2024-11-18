القصف الدامي يتواصل.. جيش الاحتلال يقصف المناطق الانسانية والمنازل ويوقع عشرات الضحايا

غزة – “القدس العربي”:

استمرت وتيرة التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد قطاع غزة، حيث ارتكبت قوات الاحتلال سلسلة هجمات دامية، أدت إلى وقوع عشرات الضحايا بينهم أطفال داخل خيام النزوح القسري، كما تعمدت نسف مربعات سكنية في مناطق التوغل البري.

مجازر الشمال

وأعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتكاب جيش الاحتلال 4 مجازر وصل منها للمستشفيات 76 شهيدا و158 اصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، وقالت إن حصيلة العدوان الاسرائيلي ارتفعت الى 43,922 شهيدا و103,898 اصابة منذ السابع من اكتوبر من العام الماضي، فيما لا يزال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وذكرت مصادر محلية أن جيش الاحتلال دمر المنازل فوق رؤوس ساكنيها من العائلات التي نزحت إليه، هربا من مناطق التوغل البري شمالي القطاع، حيث واجه المواطنون هناك صعوبة بالغة في انتشال الضحايا من تحت الركام، على غرار ما يحصل في المجازر المستمرة هناك، بسبب توقف طواقم الدفاع المدني قسرا، بعد اعتقال أفراد الطواقم وتدمير المركبات في شمالي القطاع.

وجاء ذلك في وقت استمرت فيه هجمات جيش الاحتلال على مناطق شمال القطاع، خاصة مناطق التوغل البري، وقصفت المدفعية الإسرائيلية بلدة بيت لاهيا، مع قيام الطيران الحربي المروحي بعمليات إطلاق نار كثيف على تلك المنطقة، كما طال القصف منطقة الميدان في المشروع.

تفشي المجاعة

ومن جديد أكد حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان، أنه لا توجد أي عربات إسعاف تعمل في شمال القطاع، لافتا إلى أن المناشدات التي وجهت لدول العالم بإدخال وقود ووفود طبية لمشافي شمال غزة، لم تأت بأي نتيجة، لافتا إلى أن المشفى الذي يديره يعمل بالحد الأدنى، وأكد أنه لديهم عشرات الجرحى، غالبيتهم يحتاجون إلى تدخل جراحي، وقال “يوميا نفقد جرحى يقضون لعدم توفر الأدوية والطواقم الطبية اللازمة لإجراء هذه العمليات”.

من جهته أعلن جهاز الدفاع المدني، أن هناك 70 ألف فلسطيني في شمال القطاع، “مهددون بالموت من الجوع والعطش”، بحال لم يستشهدوا بالقصف الاسرائيلي.

وفي السياق، استمرت الهجمات التي تشنها قوات جيش الاحتلال على مدينة غزة.

وجاء ذلك في وقت استمرت فيه الهجمات الإسرائيلية على تلك المنطقة والمناطق المجاورة لها، والقريبة من مناطق التوغل البري شمال قطاع غزة.

إلى ذلك فقد هاجمت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشرقية لمدينة غزة، كما نفذ جيش الاحتلال هجمات أخرى على حي الزيتون جنوب المدينة، وأكد سكان من الحي أن قوات الاحتلال قامت بنسف مبان سكنية في محيط شارع 8، وترافقت هذه الهجمات مع أخرى نفذتها قوات الاحتلال وطالت حيي الصبرة وتل الهوا، خاصة المناطق القريبة من “محور نتساريم”، الذي يفصل شمال قطاع غزة عن جنوبه.

استهداف المناطق الانسانية

في الموازاة، استهدفت طائرات الاحتلال من جديد خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي، المفترض أن تكون من ضمن “المناطق الإنسانية”، ما أدى إلى استشهاد أربعة مواطنين، هم رجل وزوجته واثنان من أطفالهما، فيما أصيبت طفلة رابعة بجراح بالغة.

إلى ذلك فقد استمرت هجمات المدفعية الإسرائيلية على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، وتعرضت أطراف بلدات القرارة وعبسان وبني سهيلا لعمليات قصف مدفعي.

وذكرت مصادر محلية أن جيش الاحتلال نسف أيضا مربعا سكنيا شمال غرب مدينة رفح، التي يتواصل فيها الاجتياح البري، كما تعرضت المناطق الشمالية والغربية للمدينة لقصف مدفعي عنيف.