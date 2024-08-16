استشهاد 18 فلسطينيا وإصابة 785 برصاص مستوطنين إسرائيليين منذ 7 أكتوبر 

رام الله: قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الجمعة، إن 18 فلسطينيا استشهدوا برصاص مستوطنين إسرائيليين، فيما أُصيب 785 آخرون، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأضاف رئيس الهيئة مؤيد شعبان، في بيان: “18 فلسطينيا قُتلوا برصاص مستوطنين منذ 7 أكتوبر، وأصيب 785 بجراح”.

وأوضح أن 26 تجمعا بدويا تم تهجيره بفعل اعتداءات المستوطنين في ذات الفترة، لافتا إلى أن الهيئة رصدت إشعال مستوطنين لنحو 273 حريقا في ممتلكات وحقول المواطنين.

وتابع: “جيش الاحتلال والمستوطنون تستروا بستار العدوان الرهيب الذي تشنه دولة الاحتلال في قطاع غزة، بتنفيذ الكثير من الجرائم التي أخذت الحرائق أبرز أشكالها، حيث أشعلوا 273 حريقا في ممتلكات وحقول المواطنين، كان آخرها الحريق والاعتداء على قرية جيت شرق قلقيلية”.

ومساء الخميس، قتل مستوطنون، فلسطينيا وأصابوا آخر بجروح خطيرة وأضرموا النار في 4 منازل و6 سيارات مملوكة لفلسطينيين خلال اقتحامهم قرية جيت.

وعدّ شعبان “إشعال الحرائق آلية ثابتة ومتصاعدة تتسبب بأضرار بالغة”، متهما إسرائيل بـ”انتهاجها ورعايتها باعتبار أنها وسيلة للإرهاب وترويع الآمنين ومحاولة فاشية لتكبيد المواطنين خسائر فادحة تمسّ النمط الاجتماعي والاقتصادي لهم”.

واستكمل قائلا: “الجماعات الإرهابية تتلقى دعما رسميا يتمثل بالتمويل والحماية والحصانة، ويعتبر ذلك تحديا صارخا للمواقف والشرائع الدولية التي تدين المشروع الاستيطاني الاستعماري والمؤسسة الرسمية في دولة الاحتلال”.

(الأناضول)