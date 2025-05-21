غزة تباد.. استشهاد 28 فلسطينياً بينهم أطفال بغارات إسرائيلية متفرقة- (صور وفيديوهات)

غزة: ارتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي بعدة مجازر في قطاع غزة منذ فجر الأربعاء من 21 إلى 28 شهيدا، بينهم نساء وأطفال، ضمن الإبادة الإسرائيلية المستمرة ضد القطاع منذ 20 شهرا.

وقالت المصادر إن الهجمات الإسرائيلية طالت منازل في شمال ووسط وجنوب القطاع، فيما لا تزال طواقم الدفاع المدني والطواقم الطبية تبحث عن مفقودين تحت الأنقاض.

وفي أحدث الغارات، استشهد طفلان فلسطينيان جراء قصف جوي إسرائيلي استهدف منطقة تبة النويري غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، بحسب بيان صادر عن مستشفى العودة.

كما أفادت مصادر طبية أن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال 5 جثامين من تحت أنقاض منازل تعرضت للقصف الليلة الماضية.

📹 لحظة قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلًا في بلدة عبسان الجديدة شرق #خان_يونس جنوب قطاع #غزة. pic.twitter.com/UAmuhuT6dH — عربي بوست (@arabic_post) May 20, 2025

تفاصيل الغارات

في شمال قطاع غزة، استشهد 12 فلسطينيا وأصيب آخرون بينهم أطفال جراء استهدف منزلين في بلدة جباليا، وفق ما أفاد به مصدر طبي.

وذكر شهود عيان أن طواقم الإنقاذ تواصل البحث عن مفقودين تحت أنقاض المنزلين.

#متداول | طواقم الدفاع المدني تنتشل أطفال مصابين جراء قصف الاحتـ.ـلال نزلا في جباليا البلد شمالي قطاع غزة pic.twitter.com/ZrpQZnYWrv — قناة فلسطين اليوم (@Paltodaytv) May 20, 2025

وفي مدينة دير البلح وسط القطاع، استشهد 5 فلسطينيين بينهم طفل رضيع، وأصيب 10 آخرون بقصف استهدف منزلا.

أما في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، فأسفر قصف إسرائيلي عن استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين، إضافة إلى وجود مفقودين، إثر استهداف منزل لعائلة “المصري” قرب محطة التحلية شرق المدينة.

ومطلع مايو/ أيار الجاري، أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينت” خطة عملية “عربات جدعون” لتوسيع الحرب في غزة، وشرعت الحكومة لاحقا في الإعداد لها عبر استدعاء عشرات آلاف جنود الاحتياط.

ووفق هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، فإن هذه العملية من المرجّح أن تستمر لأشهر، وتتضمّن “الإخلاء الشامل لسكان غزة بالكامل من مناطق القتال، بما في ذلك شمال غزة، إلى مناطق في جنوب القطاع”، على أن “يبقى” الجيش في أي منطقة “يحتلّها”.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 175 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.

(الأناضول)