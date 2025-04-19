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استشهاد 19 فلسطينيا في قصف إسرائيلي متفرق على غزة- (فيديوهات)

منذ 10 دقائق

طفل فلسطيني يقف في موقع غارة إسرائيلية على منزل في خان يونس

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غزة: استشهد 19 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر السبت في ظل تصعيد جيش الاحتلال جرائم الإبادة الجماعية التي تستهدف في معظمهما الأطفال والنساء.

وأفادت مصادر طبية وشهود عيان بأن الفلسطينيين الـ19 استشهدوا في قصف استهدف منزلا وخيام نزوح وتجمعا لمدنيين في مناطق متفرقة.

ففي مدينة خان يونس، استشهد 11 فلسطينيا في 3 غارات إسرائيلية استهدفت الأولى خيمة تؤوي نازحين من عائلة القاضي في منطقة المواصي (غرب) ما أسفر عن استشهاد 5 أشخاص. أما الثانية فقد استهدفت خيمة لعائلة أبو ندى في ذات المنطقة ما أسفر عن استشهاد 4 أشخاص بينهم طفلان، وفق إفادة مصدر طبي.

فيما طالت الغارة الثالثة منزلا لعائلة أبو شمالة وأدت لاستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين معظمهم من الأطفال والنساء، وفق بيان للدفاع المدني.

وقال شهود عيان إن آليات جيش الاحتلال أطلقت نيرانها بكثافة شرق بلدة القرارة شرق خان يونس.

وإلى الجنوب منها في مدينة رفح، واصلت المدفعية الإسرائيلية قصفها للمناطق الشرقية الغربية بالتزامن مع مواصلة عمليات نسف المباني السكنية المتواجدة فيها، وفق ما أفاد به الشهود.

وفي وسط القطاع، استشهد فلسطينيان في غارتين إسرائيليتين الأولى استهدفت قرية المصدر شمال شرق مدينة دير البلح، والثانية استهدفت تجمعا لمدنيين على شارع صلاح الدين شمال مخيم البريج، وفق مصدر طبي.

وفي مدينة غزة، قال مصدر طبي إن فلسطينيين استشهدا وأصيب 4 آخرون في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في محيط شارع أبو حصيرة قرب ميناء غزة (غرب).

وخلال ساعات الليل، كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي من قصفه المدفعي على حي الشجاعية شرق المدينة وواصل نسف المباني السكنية هناك.

وفي شمال القطاع، استشهد 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على منطقة “العطاطرة” غرب بلدة بيت لاهيا، وفق إفادة مصدر طبي.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

(الأناضول)

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