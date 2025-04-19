استشهاد 19 فلسطينيا في قصف إسرائيلي متفرق على غزة- (فيديوهات)

طفل فلسطيني يقف في موقع غارة إسرائيلية على منزل في خان يونس

غزة: استشهد 19 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر السبت في ظل تصعيد جيش الاحتلال جرائم الإبادة الجماعية التي تستهدف في معظمهما الأطفال والنساء.

وأفادت مصادر طبية وشهود عيان بأن الفلسطينيين الـ19 استشهدوا في قصف استهدف منزلا وخيام نزوح وتجمعا لمدنيين في مناطق متفرقة.

ففي مدينة خان يونس، استشهد 11 فلسطينيا في 3 غارات إسرائيلية استهدفت الأولى خيمة تؤوي نازحين من عائلة القاضي في منطقة المواصي (غرب) ما أسفر عن استشهاد 5 أشخاص. أما الثانية فقد استهدفت خيمة لعائلة أبو ندى في ذات المنطقة ما أسفر عن استشهاد 4 أشخاص بينهم طفلان، وفق إفادة مصدر طبي.

“يا حبيبي يما”.. أم فلسطينية تودع 3 من أبنائها شهداء إثر قصف الاحتلال على خيمة وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع #غزة#حرب_غزة pic.twitter.com/rAm7EXzTj9 — قناة الجزيرة (@AJArabic) April 18, 2025

فيما طالت الغارة الثالثة منزلا لعائلة أبو شمالة وأدت لاستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين معظمهم من الأطفال والنساء، وفق بيان للدفاع المدني.

الدفاع المدني: طواقمنا تنتشل شــهــيــدين ومصابين معظمهم أطفال ونساء جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا لعائلة “أبو شمالة” في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة pic.twitter.com/7ve3FTwnvc — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 19, 2025

وقال شهود عيان إن آليات جيش الاحتلال أطلقت نيرانها بكثافة شرق بلدة القرارة شرق خان يونس.

” أكثر من 20 إصابة غالبيتهم من الأطفال” 🔹 شاهد .. أطفال مصابون جراء سلسلة من الاستهدافات طالت مدينة خان يونس جنوبي القطاع الليلة. pic.twitter.com/I3YSWeo1eY — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 19, 2025

وإلى الجنوب منها في مدينة رفح، واصلت المدفعية الإسرائيلية قصفها للمناطق الشرقية الغربية بالتزامن مع مواصلة عمليات نسف المباني السكنية المتواجدة فيها، وفق ما أفاد به الشهود.

وفي وسط القطاع، استشهد فلسطينيان في غارتين إسرائيليتين الأولى استهدفت قرية المصدر شمال شرق مدينة دير البلح، والثانية استهدفت تجمعا لمدنيين على شارع صلاح الدين شمال مخيم البريج، وفق مصدر طبي.

وفي مدينة غزة، قال مصدر طبي إن فلسطينيين استشهدا وأصيب 4 آخرون في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في محيط شارع أبو حصيرة قرب ميناء غزة (غرب).

وخلال ساعات الليل، كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي من قصفه المدفعي على حي الشجاعية شرق المدينة وواصل نسف المباني السكنية هناك.

وفي شمال القطاع، استشهد 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على منطقة “العطاطرة” غرب بلدة بيت لاهيا، وفق إفادة مصدر طبي.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

(الأناضول)