سياسة | عربي

22 شهيدا وعشرات الجرحى في غارة إسرائيلية على بيروت ونجاة المستهدف من الضربة المسؤول في “حزب الله” وفيق صفا- (فيديو)

10 - أكتوبر - 2024

سعد الياس
حجم الخط
7

بيروت- “القدس العربي” ووكالات: أفادت 3 مصادر أمنية لبنانية، مساء الخميس، بنجاة القيادي الكبير في حزب الله وفيق صفا من محاولة اغتيال إسرائيلية في بيروت.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن سقوط 22 شهيدا و 117 جريحا في حصيلة  للهجوم الإسرائيلي على بيروت.

وأفاد الإعلام الرسمي اللبناني، بأنّ غارة إسرائيلية استهدفت محيط منطقة رأس النبع في بيروت، في ثالث ضربة تستهدف أحياء في قلب بيروت.

وللمرة الأولى أغار الطيران الإسرائيلي على منطقة النويري المكتظة بالسكان بالقرب من رأس النبع وهذه هي المنطقة الثالثة التي تستهدف خارج الضاحية الجنوبية بعد الكولا والباشورة.

وقد استهدفت الغارة مبنى سكنياً انهار على الأرض في ظل أنباء عن سقوط عدد كبير من الضحايا، وتحدثت وسائل إعلام عبرية أن الهدف هو اغتيال شخصية استثنائية، فيما ذكرت “القناة 12” الإسرائيلية أن المستهدف هو مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في “حزب الله” الحاج وفيق صفا الذي وصفته القناة الإسرائيلية بأنه وزير دفاع “حزب الله”.

كما سجلت غارة على شقة في منطقة البسطة.

وحسب شهود عيان، سُمعت ثلاثة انفجارات تصاعدت على إثرها أعمدة الدخّان في سماء العاصمة، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان.

إنذار بالإخلاء

بالتزامن مع قصف قلب بيروت، أنذر الجيش الإسرائيلي، الخميس، سكان عدد من المباني في حارة حريك بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية، بإخلائها فورا تمهيدا لقصفها بدعوى قربها من منشآت تابعة لـ “حزب الله”.

وقال متحدث الجيش للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، في بيان عبر منصة إكس: “إنذار عاجل إلى سكان حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت، وتحديدا في المباني المحددة”، مرفقا البيان بخريطتين للمباني المذكورة
وأضاف أدرعي: “أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله، وسيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب”.

وتابع: “عليكم الابتعاد عن المباني لمسافة لا تقل عن 500 متر”.

ومنذ أعلن الجيش الإسرائيلي بدء التوغل البري في لبنان مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أنذر أكثر من مرة سكان مبان في الضاحية الجنوبية بضرورة إخلائها تمهيدا لاستهدافها، بدعوى وجود مستودعات أسلحة لـ”حزب الله”، وشن غارات عنيفة أوقعت شهداء وجرحى وألحقت أضرارا كبيرة.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول Abdo:
    أكتوبر 10, 2024 الساعة 8:12 م

    الجامعة العربية انتهت ويجب إعلان ذلك وعلى أبي الغيط ان يستقيل ويتم حلها بشكل رسمي

    رد
  2. يقول مقهور فلسطيني:
    أكتوبر 10, 2024 الساعة 8:36 م

    عن أي جامعة تتكلم يا أخي ؟؟؟
    هل كان لديكم لغاية هذه اللحظات أمل بوجودها ؟؟
    أصلا لا يجب ان تذكر حتى لا تتسخ السنتنا بهكذا كيان.

    رد
  3. يقول متابع:
    أكتوبر 10, 2024 الساعة 8:45 م

    كيف يمكن لإسرائيل ان يختار هذه الشخصيات العليا في قيادة حزب الله بهذه السهولة، أين أنتم يا حزب الله أين أنتم ايران، هل هذه لعبة بليستيشن ام واقع مرير ومؤلم لكل الامة الاسلامية و العربية، على هذا النحو يمكن لإسرائيل ضرب اي هدف يختاره كما هم يقولون نستطيع ان نصل الى اي مكان في المنطقة سرق الاوسط.

    رد
    1. يقول المنتصر بالله:
      أكتوبر 11, 2024 الساعة 12:03 ص

      الواقع المرير والمؤلم لكل الامة الاسلامية و العربية ليس استشهاد هؤولاء المجاهدين، أتى اجلهم وان شاء الله يتقبلهم شهداء، ولكن خنوع وهوان وانبطاح الامة وتفرجها على الاطفال والنساء في فلسطين ولبنان وهم يُمزقون، مثل حضرتك، ولا همهم إلا انتقاد حزب الله وايران.

  4. يقول Samir:
    أكتوبر 11, 2024 الساعة 4:34 ص

    الحملة الاسرائيلية على لبنان لن تتوقف لأن هذا هو أنسب توقيت لها حيث لا توجد قيادة مركزية أو غرفة عمليات تحكم و سيطرة، بل يعتقد من خلال مشاهدة الواقع على الأرض أن إطلاق الصواريخ من لبنان يتم بواسطة مجموعات قتالية صغيرة و كذلك التصدي لمحاولات التوغل الاسرائيلي في الجنوب قد تم التدريب عليه مسبقًا، من السابق لأوانه حاليًا تقييم نتائج الحملة العسكرية الاسرائيلية على لبنان لأنها لازالت في بدايتها.

    رد
  5. يقول إبسا الشيخ:
    أكتوبر 11, 2024 الساعة 4:46 ص

    إجرام وعدوان أمريكا الإرهابية بحلة جديدة
    أمريكا الإرهابية هي من اخترقت حزب الله وهي من قتلت كل قيادات حزب الله،بإسم الكيان الإبادة
    لأن أمريكا الإرهابية أرادت تلميع صورة الكيان الفاشي المجرم كيف لي أن أقتنع أن الكيان الإبادة والمجرم الإرهابي نتنياهو لم يستطع تحرير إرهابيي الكيان الإبادة اللي أسرتهم المقاومة الفلسطينية كتائب القسام في غزة ناهيك عن إختراقات حزب الله

    رد
    1. يقول محمدDZ:
      أكتوبر 11, 2024 الساعة 7:11 ص

      صدقت والله ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم

أخبار ذات صلة

لبنان: استهداف إسرائيلي لقيادي في «الجماعة الإسلامية» في الجبل وآخر من «حزب الله» في الجنوب
منذ ساعتين
غارة إسرائيلية تستهدف أحد أعضاء “الجماعة الإسلامية” في لبنان- (فيديو)
منذ 11 ساعة
بري يتهم إسرائيل بالتشويش على التزام لبنان وقف إطلاق النار والإمعان في استباحة سيادته
21 - أبريل - 2025
جنوب لبنان: تصعيد إسرائيلي واسع… غارات عنيفة وسقوط شهداء وجرحى
20 - أبريل - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية