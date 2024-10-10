22 شهيدا وعشرات الجرحى في غارة إسرائيلية على بيروت ونجاة المستهدف من الضربة المسؤول في “حزب الله” وفيق صفا- (فيديو)

بيروت- “القدس العربي” ووكالات: أفادت 3 مصادر أمنية لبنانية، مساء الخميس، بنجاة القيادي الكبير في حزب الله وفيق صفا من محاولة اغتيال إسرائيلية في بيروت.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن سقوط 22 شهيدا و 117 جريحا في حصيلة للهجوم الإسرائيلي على بيروت.

وأفاد الإعلام الرسمي اللبناني، بأنّ غارة إسرائيلية استهدفت محيط منطقة رأس النبع في بيروت، في ثالث ضربة تستهدف أحياء في قلب بيروت.

وللمرة الأولى أغار الطيران الإسرائيلي على منطقة النويري المكتظة بالسكان بالقرب من رأس النبع وهذه هي المنطقة الثالثة التي تستهدف خارج الضاحية الجنوبية بعد الكولا والباشورة.

فيديو متداول يظهر الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف مبنى بين منطقتي رأس النبع والنويري في #بيروت#لبنان#الميادين_لبنان pic.twitter.com/OLaRhezT8V — الميادين لبنان (@mayadeenlebanon) October 10, 2024

وقد استهدفت الغارة مبنى سكنياً انهار على الأرض في ظل أنباء عن سقوط عدد كبير من الضحايا، وتحدثت وسائل إعلام عبرية أن الهدف هو اغتيال شخصية استثنائية، فيما ذكرت “القناة 12” الإسرائيلية أن المستهدف هو مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في “حزب الله” الحاج وفيق صفا الذي وصفته القناة الإسرائيلية بأنه وزير دفاع “حزب الله”.

كما سجلت غارة على شقة في منطقة البسطة.

وحسب شهود عيان، سُمعت ثلاثة انفجارات تصاعدت على إثرها أعمدة الدخّان في سماء العاصمة، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان.

⚡️ بشكل غير عادي.. غارة إسرائيلية ضربت بيروت ذاتها وليس بالضاحية الجنوبية. pic.twitter.com/p0AIlXYgTq — الشؤون العالمية (@mjrdzayr337191) October 10, 2024

🔻 إنهيار مبنى كامل في قصف إسرائيلي لمنطقة النويري في #بيروت pic.twitter.com/L9q5M1P6a9 — المرصد العسكري ⧨ (@Military_OSTX) October 10, 2024

إنذار بالإخلاء

بالتزامن مع قصف قلب بيروت، أنذر الجيش الإسرائيلي، الخميس، سكان عدد من المباني في حارة حريك بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية، بإخلائها فورا تمهيدا لقصفها بدعوى قربها من منشآت تابعة لـ “حزب الله”.

وقال متحدث الجيش للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، في بيان عبر منصة إكس: “إنذار عاجل إلى سكان حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت، وتحديدا في المباني المحددة”، مرفقا البيان بخريطتين للمباني المذكورة

وأضاف أدرعي: “أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله، وسيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب”.

وتابع: “عليكم الابتعاد عن المباني لمسافة لا تقل عن 500 متر”.

#عاجل ‼️ انذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية في حارة حريك وتحديدًا في المباني المحددة في الخريطتيْن وتلك المجاورة لها:

🔴أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله وسيعمل ضدها جيش الدفاع على مدى الزمني القريب

🔴من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذه… pic.twitter.com/CrByEHl0ZR — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 10, 2024

ومنذ أعلن الجيش الإسرائيلي بدء التوغل البري في لبنان مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أنذر أكثر من مرة سكان مبان في الضاحية الجنوبية بضرورة إخلائها تمهيدا لاستهدافها، بدعوى وجود مستودعات أسلحة لـ”حزب الله”، وشن غارات عنيفة أوقعت شهداء وجرحى وألحقت أضرارا كبيرة.