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استشهاد 20 فلسطينيا بينهم 6 أطفال في غارتين إسرائيليتين جنوبي غزة- (فيديو)

منذ 32 دقيقة

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غزة: استشهد 20 فلسطينيا على الأقل في غارتين نفذهما الطيران الحربي الإسرائيلي ليل الثلاثاء الأربعاء في خان يونس جنوب قطاع غزة ومخيم الشاطئ في غرب مدينة غزة، على ما أفاد الناطق باسم جهاز الدفاع المدني.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل إن مسعفين “نقلوا ما لا يقل عن 20 شهيدا بينهم ستة أطفال على الأقل وسيدتان وعشرات المصابين إثر غارتين نفذهما الاحتلال فجرا في منطقة المواصي بخان يونس، ومخيم الشاطئ”.

 (أ ف ب)

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