استشهاد 20 فلسطينيا بينهم 6 أطفال في غارتين إسرائيليتين جنوبي غزة- (فيديو)

غزة: استشهد 20 فلسطينيا على الأقل في غارتين نفذهما الطيران الحربي الإسرائيلي ليل الثلاثاء الأربعاء في خان يونس جنوب قطاع غزة ومخيم الشاطئ في غرب مدينة غزة، على ما أفاد الناطق باسم جهاز الدفاع المدني.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل إن مسعفين “نقلوا ما لا يقل عن 20 شهيدا بينهم ستة أطفال على الأقل وسيدتان وعشرات المصابين إثر غارتين نفذهما الاحتلال فجرا في منطقة المواصي بخان يونس، ومخيم الشاطئ”.

عاجل | طائرات الاحتلال تستهدف مربعًا سكنيًا لعائلة جودة في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، ما أسفر عن سقوط شهداء ومفقودين، أغلبهم من النساء والأطفال.

مجزرة إسرائيلية جديدة الآن بعد استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مربعًا سكنيًا مكتظًا بالسكان في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، ما أسفر عن ارتقاء 10 شهداء على الأقل وإصابة أكثر من 30 آخرين بجروح متفاوتة، في حين لا تزال طواقم الإنقاذ تبحث عن مفقودين تحت الأنقاض. pic.twitter.com/JNTdhx3ATO — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) July 8, 2025

للأسف، هذه ليست من ضمن المشاهد التي تهم الكثير مذبحة في مخيم الشاطئ الآن، الناس تحترق على الهواء مباشرة

