سياسة | عربي | فلسطين

استشهاد 20 فلسطينيا في غارة جوية إسرائيلية على رفح- (صور وفيديو)

منذ 9 دقائق

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غزة: قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، اليوم الخميس، إن ضربة جوية إسرائيلية قتلت 20 فلسطينيا وأصابت 55 آخرين في رفح بجنوب قطاع غزة.

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