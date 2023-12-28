استشهاد 20 فلسطينيا في غارة جوية إسرائيلية على رفح- (صور وفيديو)

غزة: قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، اليوم الخميس، إن ضربة جوية إسرائيلية قتلت 20 فلسطينيا وأصابت 55 آخرين في رفح بجنوب قطاع غزة.

مجزرة جديدة!! ارتكب الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل مجزرة بشعة في رفح جنوب قطاع غزة أدت لارتقاء أكثر من 20 شهيدا وجرح العشرات!!!#GazaGenocide pic.twitter.com/AkXZZklKxB — رضوان الأخرس (@rdooan) December 28, 2023

#عاجل مجزرة جديدة وعدد كبير من الشهداء والجرحى في استهداف منزل يعود لعائلة دياب وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة pic.twitter.com/lioeeS8qoX — بلال نزار ريان (@BelalNezar) December 28, 2023