استشهاد 22 فردا من عائلة مراسل قناة الجزيرة مؤمن الشرافي في قصف إسرائيلي على غزة- (فيديو)

“القدس العربي”: استشهد، الأربعاء، 22 فردا من عائلة الصحافي الفلسطيني مراسل قناة الجزيرة مؤمن الشرافي في قصف إسرائيلي على قطاع غزة.
ودانت شبكة قناة الجزيرة القصف الذي أدى لاستشهاد عدد من أفراد عائلة الشرافي، من بينهم والده ووالدته، داعية “إلى محاسبة الجيش الإسرائيلي على جرائمه بحق الصحافيين والمدنيين الأبرياء في القطاع”.
عاجل | شبكة #الجزيرة:
– ندين القصف الإسرائيلي الذي أدى لاستشهاد 22 من عائلة الزميل مؤمن الشرافي مراسل #الجزيرة في غزة.
– تقدم الشبكة بخالص العزاء والمواساة للزميل مؤمن وعائلته وزملائه.
– ندعو لمحاسبة الجيش الإسرائيلي على جرائمه بحق الصحفيين والمدنيين الأبرياء في قطاع غزة. pic.twitter.com/nl2Xk7FDF5
— الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) December 6, 2023
وظهر الشرافي في بث مباشر على الجزيرة بعد الفاجعة التي ألمت به، مؤكدا “مصرون على استكمال التغطية لنكون بجانب الإنسان المعدم هنا في غزة”.
بعد استشهاد 21 شخصا من أسرته من بينهم والده ووالداته.. مراسل #الجزيرة مؤمن الشرافي: مستمرون في رصد وتسليط الضوء على العدوان على قطاع غزة رغم استشهاد عشرات الصحفيين#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/M5jpjlpniY
— الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) December 6, 2023
بدوره، دعا مراسل الجزيرة الصحافي وائل الدحدوح، الذي فقد زوجته وابنه وحفيده وعددا من أفراد أسرته خلال الحرب الإسرائيلية على غزة، زميله الشرافي إلى الصبر، قائلا في منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي “لقد أصبحنا نهبا للأوجاع والأحزان التي لا ولن تسكت أصواتنا ما دمنا على قيد الحياة، اليوم فقدنا يا مؤمن قلباً كان يدعو لنا في ظهر الغيب، لكن الرحمن الرحيم باقٍ حي لا يموت وهو أرحم بنا من أنفسنا، وما من بلسم أفضل من الرضى والتسليم لقضائه وقدره”.
تجمّل بالصبر يا أخي ، فلقد أصبحنا نهبا للأوجاع والأحزان التي لا و لن تسكت أصواتنا ما دمنا على قيد الحياة ، اليوم فقدنا يا مؤمن قلباً كان يدعو لنا في ظهر الغيب ، لكن الرحمن الرحيم باقٍ حي لا يموت وهو أرحم بنا من أنفسنا ، وما من بلسم أفضل من الرضى والتسليم لقضائه وقدره جلَّ في… pic.twitter.com/nAAK8CmUHA
— وائل الدحدوح Wael Al dahdouh (@WaelDahdouh) December 6, 2023
تعازينا الصادقة للأخ مؤمن الشرافي ولكل إخوتنا في فلسطين.
طوبا لكم أيها الشعب المرابط في سبيل الله ورحم الله الشهداء .حافظوا على وحدتكم واحفظا أسراركم .بينكم ولكم النصر على عدوكم بإذن الله طوبا لكم أيها الشعب المقاوم المتشبت بحقه في العيش الكريم كباقي شعب العالم وليرحل الإحتلال
نحتسبهم عند الله شهداء يا موءمن ونسال الله أن يشهدك ويشهدنا عذاب من قتلهم ومن ساهم ومول قتلهم وأيده او تخاذل عن منعه وهو يملك الأسباب.
نرجوا من الله جل وعلا ان يعذب جميع هوءلاء القتلة عذابا أليما شديدا لم يعذبه الله احدا من قبل ولن يعذبه احدا من بعد.
نحن من نستحق العزاء أما أنتم يا مرابطين يا أبطال سيذكركم التاريخ أنكم أحرار دافعتم عن قضيتكم بشرف و رؤوسكم دائما في السماء ما خضعتم و لا خنتم تقدمون في كل يوم و في كل لحظة قوافل من الشهداء نصركم الله و رفع شأنكم في البشرية جمعاء ، أما نحن العرب فإننا نستحق العزاء في ديننا و في شرفنا و نخوتنا و مقدساتنا ، أكتبوا أنتم التاريخ المشرف بدمائكم و تضحياتكم و نحن نتفرج على جرائم العود في خذلان فإننا نجيد فن التفرج على جرائم العدو شعوبا و حكاما .
عزونا من فضلكم يا شرفاء فإننا نستحق التعزية
رحم الله شهدائنا في فلسطين رحمة واسعة….سبحان الله هؤلاء الشرفاء عندهم من اليقين و الصبر على قضاء الله و قدره ما يسع الامة باكملها…والله شرفتمونا..🏽