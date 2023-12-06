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استشهاد 22 فردا من عائلة مراسل قناة الجزيرة مؤمن الشرافي في قصف إسرائيلي على غزة- (فيديو)

6 - ديسمبر - 2023

مراسل قناة الجزيرة مؤمن الشرافي- (لقطة شاشة)

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“القدس العربي”: استشهد، الأربعاء، 22 فردا من عائلة الصحافي الفلسطيني مراسل قناة الجزيرة مؤمن الشرافي في قصف إسرائيلي على قطاع غزة.

ودانت شبكة قناة الجزيرة القصف الذي أدى لاستشهاد عدد من أفراد عائلة الشرافي، من بينهم والده ووالدته، داعية “إلى محاسبة الجيش الإسرائيلي على جرائمه بحق الصحافيين والمدنيين الأبرياء في القطاع”.

وظهر الشرافي في بث مباشر على الجزيرة بعد الفاجعة التي ألمت به، مؤكدا “مصرون على استكمال التغطية لنكون بجانب الإنسان المعدم هنا في غزة”.

بدوره، دعا مراسل الجزيرة الصحافي وائل الدحدوح، الذي فقد زوجته وابنه وحفيده وعددا من أفراد أسرته خلال الحرب الإسرائيلية على غزة، زميله الشرافي إلى الصبر، قائلا في منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي “لقد أصبحنا نهبا للأوجاع والأحزان التي لا ولن تسكت أصواتنا ما دمنا على قيد الحياة، اليوم فقدنا يا مؤمن قلباً كان يدعو لنا في ظهر الغيب، لكن الرحمن الرحيم باقٍ حي لا يموت وهو أرحم بنا من أنفسنا، وما من بلسم أفضل من الرضى والتسليم لقضائه وقدره”.

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  1. يقول ابن ماء الغربة:
    ديسمبر 6, 2023 الساعة 7:00 م

    تعازينا الصادقة للأخ مؤمن الشرافي ولكل إخوتنا في فلسطين.

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  2. يقول مسلم صغير:
    ديسمبر 6, 2023 الساعة 7:17 م

    طوبا لكم أيها الشعب المرابط في سبيل الله ورحم الله الشهداء .حافظوا على وحدتكم واحفظا أسراركم .بينكم ولكم النصر على عدوكم بإذن الله طوبا لكم أيها الشعب المقاوم المتشبت بحقه في العيش الكريم كباقي شعب العالم وليرحل الإحتلال

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  3. يقول Basem:
    ديسمبر 6, 2023 الساعة 8:16 م

    نحتسبهم عند الله شهداء يا موءمن ونسال الله أن يشهدك ويشهدنا عذاب من قتلهم ومن ساهم ومول قتلهم وأيده او تخاذل عن منعه وهو يملك الأسباب.
    نرجوا من الله جل وعلا ان يعذب جميع هوءلاء القتلة عذابا أليما شديدا لم يعذبه الله احدا من قبل ولن يعذبه احدا من بعد.

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  4. يقول Abd:
    ديسمبر 6, 2023 الساعة 8:32 م

    نحن من نستحق العزاء أما أنتم يا مرابطين يا أبطال سيذكركم التاريخ أنكم أحرار دافعتم عن قضيتكم بشرف و رؤوسكم دائما في السماء ما خضعتم و لا خنتم تقدمون في كل يوم و في كل لحظة قوافل من الشهداء نصركم الله و رفع شأنكم في البشرية جمعاء ، أما نحن العرب فإننا نستحق العزاء في ديننا و في شرفنا و نخوتنا و مقدساتنا ، أكتبوا أنتم التاريخ المشرف بدمائكم و تضحياتكم و نحن نتفرج على جرائم العود في خذلان فإننا نجيد فن التفرج على جرائم العدو شعوبا و حكاما .
    عزونا من فضلكم يا شرفاء فإننا نستحق التعزية

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  5. يقول من الجزائر:
    ديسمبر 6, 2023 الساعة 8:33 م

    رحم الله شهدائنا في فلسطين رحمة واسعة….سبحان الله هؤلاء الشرفاء عندهم من اليقين و الصبر على قضاء الله و قدره ما يسع الامة باكملها…والله شرفتمونا..🏽

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