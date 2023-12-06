استشهاد 22 فردا من عائلة مراسل قناة الجزيرة مؤمن الشرافي في قصف إسرائيلي على غزة- (فيديو)

“القدس العربي”: استشهد، الأربعاء، 22 فردا من عائلة الصحافي الفلسطيني مراسل قناة الجزيرة مؤمن الشرافي في قصف إسرائيلي على قطاع غزة.

ودانت شبكة قناة الجزيرة القصف الذي أدى لاستشهاد عدد من أفراد عائلة الشرافي، من بينهم والده ووالدته، داعية “إلى محاسبة الجيش الإسرائيلي على جرائمه بحق الصحافيين والمدنيين الأبرياء في القطاع”.

عاجل | شبكة #الجزيرة:

– ندين القصف الإسرائيلي الذي أدى لاستشهاد 22 من عائلة الزميل مؤمن الشرافي مراسل #الجزيرة في غزة.

– تقدم الشبكة بخالص العزاء والمواساة للزميل مؤمن وعائلته وزملائه.

– ندعو لمحاسبة الجيش الإسرائيلي على جرائمه بحق الصحفيين والمدنيين الأبرياء في قطاع غزة. pic.twitter.com/nl2Xk7FDF5 — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) December 6, 2023

وظهر الشرافي في بث مباشر على الجزيرة بعد الفاجعة التي ألمت به، مؤكدا “مصرون على استكمال التغطية لنكون بجانب الإنسان المعدم هنا في غزة”.

بعد استشهاد 21 شخصا من أسرته من بينهم والده ووالداته.. مراسل #الجزيرة مؤمن الشرافي: مستمرون في رصد وتسليط الضوء على العدوان على قطاع غزة رغم استشهاد عشرات الصحفيين#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/M5jpjlpniY — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) December 6, 2023

بدوره، دعا مراسل الجزيرة الصحافي وائل الدحدوح، الذي فقد زوجته وابنه وحفيده وعددا من أفراد أسرته خلال الحرب الإسرائيلية على غزة، زميله الشرافي إلى الصبر، قائلا في منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي “لقد أصبحنا نهبا للأوجاع والأحزان التي لا ولن تسكت أصواتنا ما دمنا على قيد الحياة، اليوم فقدنا يا مؤمن قلباً كان يدعو لنا في ظهر الغيب، لكن الرحمن الرحيم باقٍ حي لا يموت وهو أرحم بنا من أنفسنا، وما من بلسم أفضل من الرضى والتسليم لقضائه وقدره”.