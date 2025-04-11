استشهاد 22 فلسطينيا في سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة- (فيديو)

غزة: استُشهد 22 فلسطينيا على الأقل، بينهم 10 من عائلة واحدة، الجمعة، في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة بشمال وجنوب قطاع غزة.

وفي أحدث الغارات، أفاد مصدر طبي باستشهاد 3 فلسطينيين في قصف استهدف تجمعا لمدنيين في شارع النزاز بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وأوضح المصدر أن عددا من الفلسطينيين (لم يحددهم) أصيبوا أيضا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا يعود لعائلة جمعة في حي الصفطاوي شمالي مدينة غزة.

مصادر محلية: شهداء جراء استهداف من قبل طائرات الاحتلال المسيرة في شارع النزاز بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

pic.twitter.com/KOme1GThXG — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 11, 2025



وفي وقت سابق الجمعة، ارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة في خان يونس جنوبي القطاع، إثر استهداف مقاتلاته منزلا يعود لعائلة “الفرّا”، ما أسفر عن استشهاد 10 أفراد من العائلة، بينهم نساء وأطفال، وفق مصدر طبي للأناضول.

كما استُشهد فلسطيني وأصيب عدد آخر في قصف إسرائيلي استهدف منطقة المواصي غرب خان يونس جنوبي القطاع في وقت سابق الجمعة.

وفي مدينة دير البلح وسط القطاع، قتل 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في استهدافين متتاليين من مسيرات إسرائيلية لمحيط مدرسة المزرعة الشرقية.

وفي شمال غزة استُشهد 5 فلسطينيين في منطقتين منفصلتين بمدينة بيت لاهيا، منهم 3 استُشهدوا صباحا بعد استهداف بوابة مدرسة كانت تؤوي نازحين في منطقة العطاطرة غرب المدينة، واثنان باستهداف تجمع مواطنين.

تأتي هذه الغارات ضمن عدوان إسرائيلي متواصل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلّف أكثر من 166 ألف شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، ارتفاع حصيلة الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى “50 ألف و886 شهيدا و115 ألف و875 إصابة”.

(الأناضول)