استشهاد 23 فلسطينيا بغارات إسرائيلية إحداها استهدفت روضة أطفال

غزة: استشهد 23 فلسطينيا وأصيب عشرات، الجمعة، في سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت مناطق بقطاع غزة كان بينها روضة أطفال تؤوي نازحين في بلدة الزوايدة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية وشهود عيان، بأن المقاتلات الإسرائيلية قصفت منازل وطرقات في مخيمات البريج والمغازي والنصيرات وبلدة الزوايدة ومدينة دير البلح وسط القطاع، ومنزلاً في مدينة رفح (جنوب)، ما أسفر عن استشهاد 23 فلسطينياً وإصابة عشرات آخرين.

وأوضحت المصادر ذاتها، بأن المقاتلات الإسرائيلية قصف طرقاً رئيسية في مخيم المغازي، وعدداً من المنازل في مخيمي البريج والنصيرات، ما أدى إلى تدميرها بشكل كامل.

وذكرت أنه تم انتشال 10 شهداء وعدد من الجرحى من المناطق المستهدفة في هذه المخيمات.

وفي بلدة الزوايدة قصف الجيش الإسرائيلي روضة أطفال تؤوي نازحين ما أدى إلى استشهاد 4 فلسطينيين بينهم 3 أطفال وإصابة عدد آخر غالبيتهم من الأطفال والنساء، وفق مسعفين فلسطينيين.

(الأناضول)