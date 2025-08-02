استشهاد 23 فلسطينيا في قصف إسرائيلي متواصل على غزة

غزة: استشهد 23 مواطنا فلسطينيا وأصيب آخرون، منذ فجر يوم السبت، في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة.

واستهدفت الهجمات الإسرائيلية منازل وخيام نزوح وتجمعات لمدنيين في مدينة غزة وجنوب ووسط القطاع، وفق ما أوردت مصادر طبية وشهود عيان.

وأفادت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) بأن من بين الشهداء 12 من منتظري المساعدات جنوبي مدينة غزة، مشيرة إلى ارتقاء خمسة مواطنين جراء قصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين في خان يونس.

ولفتت إلى استشهاد ستة مواطنين (بينهم أب وزوجته وثلاثة أبناء) بقصف إسرائيلي على بلدة الزوايدة وسط القطاع.

(وكالات)