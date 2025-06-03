استشهاد 24 فلسطينيا بمجزرة إسرائيلية جديدة في مركز مساعدات جنوب غزة- (فيديوهات)

جثامين فلسطينيين استشهدوا خلال محاولتهم الحصول على مساعدات من أحد مراكز التوزيع في مدينة رفح

غزة: أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 24 فلسطينيا وإصابة عشرات آخرين، فجر الثلاثاء، في مجزرة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق مئات المجوعين خلال محاولتهم الحصول على غذاء من أحد مراكز توزيع المساعدات جنوب القطاع.

وقالت في بيان: “وصل إلى المستشفيات 24 شهيدا وعشرات الإصابات بينهم حالات خطيرة جدا في حصيلة أولية لمجزرة الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين الذين ينتظرون المساعدات في المنطقة المخصصة لتوزيعها بمحافظة رفح”.

وأكد شهود عيان أن قوات الاحتلال الإسرائيلية أطلقت النار تجاه مئات من الفلسطينيين المجوعين المتوجهين إلى مركز “المساعدات” الذي يشرف عليه الجيش الإسرائيلي في مدينة رفح.

طفل يبكي ويودع والدته التي أعدمها الاحتلال خلال محاولتها الحصول على المساعدات الإنسانية غرب رفح. pic.twitter.com/WVCJaR49MC — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 3, 2025

عاد بقليل من الطعام جريحا.. صرخات شاب أصيب برصاص الاحتلال خلال محاولته الحصول على المساعدات الأمريكية الإنسانية غرب رفح. pic.twitter.com/IZr3KGwQ7f — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 3, 2025

(الأناضول)