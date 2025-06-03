استشهاد 24 فلسطينيا بمجزرة إسرائيلية جديدة في مركز مساعدات جنوب غزة- (فيديوهات)

غزة: أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 24 فلسطينيا وإصابة عشرات آخرين، فجر الثلاثاء، في مجزرة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق مئات المجوعين خلال محاولتهم الحصول على غذاء من أحد مراكز توزيع المساعدات جنوب القطاع.
وقالت في بيان: “وصل إلى المستشفيات 24 شهيدا وعشرات الإصابات بينهم حالات خطيرة جدا في حصيلة أولية لمجزرة الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين الذين ينتظرون المساعدات في المنطقة المخصصة لتوزيعها بمحافظة رفح”.
وأكد شهود عيان أن قوات الاحتلال الإسرائيلية أطلقت النار تجاه مئات من الفلسطينيين المجوعين المتوجهين إلى مركز “المساعدات” الذي يشرف عليه الجيش الإسرائيلي في مدينة رفح.
طفل يبكي ويودع والدته التي أعدمها الاحتلال خلال محاولتها الحصول على المساعدات الإنسانية غرب رفح. pic.twitter.com/WVCJaR49MC
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 3, 2025
عاد بقليل من الطعام جريحا..
صرخات شاب أصيب برصاص الاحتلال خلال محاولته الحصول على المساعدات الأمريكية الإنسانية غرب رفح. pic.twitter.com/IZr3KGwQ7f
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 3, 2025
(الأناضول)
احتلال بغيض وآثم وبشع من قبل مستوطنين اوروبيين لبلد عربي مسلم والتنكيل بأهله وشعبه وأرضه باستخدام أبشع الطرق مع تسخير لأباطيل وأساطير وخرافات جنونية من متطرفين مأفونين.
مسرحية عالمية سخيفة وبشعة تبث على الهواء مباشرة يشارك بها العرب والمسلمين من خلال شاشات التلفاز، والتنديد والادانة.
نسأل الله أن يعافينا من نقمه على ما وصلنا اليه من حال وضلال، اللهم آمين.
وسحقا لكل خائن من هذه الامة ضل سبيله وفقد بوصلته وانشغل بدنياه ونعيمه.