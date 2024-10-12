شمال غزة يباد.. عشرات الشهداء والجرحى جراء القصف الإسرائيلي المتواصل- (فيديوهات)

غزة: استُشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون، السبت، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة الذي يتعرض لهجوم بري وإبادة جماعية لليوم السابع على التوالي.

وقال مصدر طبي إن طواقم الإسعاف والطوارئ انتشلت “7 شهداء و4 إصابات، إثر استهداف الجيش الإسرائيلي منزلا لعائلة الهرش في شارع الهوجا بمخيم جباليا شمال قطاع غزة”.

وأفاد شهود عيان بأن الجيش الإسرائيلي قصف مرتين متتاليتين منزلا لعائلة الهرش في جباليا.

قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت حارة اليافوية وسط مخيم جباليا، ما أدى إلى استشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين، إضافة إلى تدمير عدد من منازل المواطنين نتيجة القصف. pic.twitter.com/QODFZoPHfW — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) October 12, 2024

في شمال غزة إذا لم تمت جوعًا بسبب الحصار، ستموت بالقصف أو الحرق.

هذا ما يتعرض له الأهالي في الشمال، إبادة بكل معنى الكلمة وتطهير عرقي للسكان. pic.twitter.com/0EKSk38ll7 — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) October 12, 2024

ومنذ مساء الجمعة حتى صباح السبت، استشهد 24 فلسطينيا وأصيب نحو 90 آخرين جراء قصف إسرائيلي، استهدف تجمعا للمواطنين في غزة، ومربعا سكنيا من 4 منازل في بلدة جباليا شمالي القطاع، الذي يشهد هجوما بريا وأعمال إبادة جماعية لليوم السابع على التوالي.

وقالت مصادر طبية في مستشفى “المعمداني” و”كمال عدوان”: “استشهد 24 فلسطينيا وأصيب نحو 90 آخرين نتيجة قصف إسرائيلي استهدف منازل للمواطنين شمالي قطاع غزة وتجمعا للمواطنين قرب ميناء مدينة غزة”.

وأوضح جهاز الدفاع المدني، في بيان عبر منصة تلغرام، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت عدة منازل تعود لعائلات “دردونة، وجنيد، وعساف، وعزام” في منطقة جباليا البلد، مما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى.

آلاف الفلسطينيين محاصرون في #جباليا والقصف لا يتوقف. الساعات الأخيرة استشهد 30 شخصاً من بينهم أطفال.

جباليا تقع شمال قطاع غزة وتعد من أكبر مخيمات اللاجئين #GazaGenocide

pic.twitter.com/M67NPlrw2l — Wejdene Bouabdallah 🥏 (@tounsiahourra) October 12, 2024

وأفاد شهود عيان بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي كثف قصفه المدفعي الليلة الماضية على جباليا وأطراف شمال مدينة غزة.

#عاجل ارتقاء ثلاثة شهداء وإصابة آخرين جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل عائلة الكحلوت في حي التفاح شرق مدينة غزة. pic.twitter.com/2QD8I6upnE — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) October 11, 2024

وأشار الشهود إلى أن طائرات مسيرة من نوع “كواد كابتر” كانت تطلق النيران على منازل المواطنين وكل من يتحرك في الشوارع.

وفي مدينة غزة، استشهد فلسطينيان اثنان في قصف إسرائيلي استهدفهما قرب ميناء الصيادين غربي المدينة، بحسب مصادر طبية.

ولليوم السابع على التوالي يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما بريا على شمال قطاع غزة، يتركز في منطقتي بيت حانون وبيت لاهيا ومخيم جباليا، في محاولة لإفراغ تلك المناطق من السكان.

وفي 6 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء عملية عسكرية برية في جباليا بذريعة “منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة”، وذلك بعد ساعات من بدء هجمة شرسة على المناطق الشرقية والغربية شمالي القطاع منها جباليا هي الأعنف منذ مايو/ أيار الماضي.

وبدعم أمريكي، خلفت الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة في غزة منذ عام، أكثر من 140 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

(وكالات)