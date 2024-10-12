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شمال غزة يباد.. عشرات الشهداء والجرحى جراء القصف الإسرائيلي المتواصل- (فيديوهات)

12 - أكتوبر - 2024

فلسطينيون يهربون من القصف الإسرائيلي في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة

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غزة: استُشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون، السبت، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة الذي يتعرض لهجوم بري وإبادة جماعية لليوم السابع على التوالي.

وقال مصدر طبي إن طواقم الإسعاف والطوارئ انتشلت “7 شهداء و4 إصابات، إثر استهداف الجيش الإسرائيلي منزلا لعائلة الهرش في شارع الهوجا بمخيم جباليا شمال قطاع غزة”.

وأفاد شهود عيان بأن الجيش الإسرائيلي قصف مرتين متتاليتين منزلا لعائلة الهرش في جباليا.

ومنذ مساء الجمعة حتى صباح السبت، استشهد 24 فلسطينيا وأصيب نحو 90 آخرين جراء قصف إسرائيلي، استهدف تجمعا للمواطنين في غزة، ومربعا سكنيا من 4 منازل في بلدة جباليا شمالي القطاع، الذي يشهد هجوما بريا وأعمال إبادة جماعية لليوم السابع على التوالي.

وقالت مصادر طبية في مستشفى “المعمداني” و”كمال عدوان”: “استشهد 24 فلسطينيا وأصيب نحو 90 آخرين نتيجة قصف إسرائيلي استهدف منازل للمواطنين شمالي قطاع غزة وتجمعا للمواطنين قرب ميناء مدينة غزة”.

وأوضح جهاز الدفاع المدني، في بيان عبر منصة تلغرام، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت عدة منازل تعود لعائلات “دردونة، وجنيد، وعساف، وعزام” في منطقة جباليا البلد، مما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى.

وأفاد شهود عيان بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي كثف قصفه المدفعي الليلة الماضية على جباليا وأطراف شمال مدينة غزة.

وأشار الشهود إلى أن طائرات مسيرة من نوع “كواد كابتر” كانت تطلق النيران على منازل المواطنين وكل من يتحرك في الشوارع.

وفي مدينة غزة، استشهد فلسطينيان اثنان في قصف إسرائيلي استهدفهما قرب ميناء الصيادين غربي المدينة، بحسب مصادر طبية.

ولليوم السابع على التوالي يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما بريا على شمال قطاع غزة، يتركز في منطقتي بيت حانون وبيت لاهيا ومخيم جباليا، في محاولة لإفراغ تلك المناطق من السكان.

وفي 6 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء عملية عسكرية برية في جباليا بذريعة “منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة”، وذلك بعد ساعات من بدء هجمة شرسة على المناطق الشرقية والغربية شمالي القطاع منها جباليا هي الأعنف منذ مايو/ أيار الماضي.

وبدعم أمريكي، خلفت الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة في غزة منذ عام، أكثر من 140 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

(وكالات)

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  1. يقول حسن:
    أكتوبر 12, 2024 الساعة 7:26 م

    شن العدو الصهيوني حروبا اكثر من مرة على غزة حرب2008 وحرب 2012 ولم تدوما اكثر من اسبوعين لكن حرب الابادة الحالية تجاوزت السنة واوقعت حتى اليوم اكثر من 140000 قتيلا وجريحا ورئيس مجرمي الحرب لازال متعطشا للمزيد من القتل والتدمير برعايةالغرب وعلى رأسه امريكا كما لو ان قانون الغاب هو السائد اين مجلس الامن الدولي ؟ واين جامعة الدول العربية؟ واين منظمات حقوق الانسان ؟ بل اين الانسانية؟

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  2. يقول محمد يعقوب:
    أكتوبر 12, 2024 الساعة 9:36 م

    ألكل ألعربى وألأسلامى يعرفون ويسمعون ما يحصل فى غزة من حرب إبادة تقوم بها إسرائيل بالتجويع أو ألقتل أو منع ألدواء وألإسعاف وغيره. والكل ألعربى والعالمى ساكتون أو مخروسون. حتى كلمة ألتنديد ألتى يتقنونها جيدا لم تعد تصدر عنهم خوفا من غضب ألعدو ألصهيونى ألذى لا يرحم!!! تبا لكم

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  3. يقول إبسا الشيخ:
    أكتوبر 13, 2024 الساعة 2:50 ص

    ‏اللهم إن جباليا تشكو إليك ضعف قوتها وقلة حيلتها وهوانها على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربها يا ألله

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  4. يقول إدريس:
    أكتوبر 13, 2024 الساعة 4:50 ص

    العصابة الصهيونية المجرمة تتصرف كغانية معروفة للعامة تتقدم في السن و لم يعد احد يهتم لأمرها ولإتارة الإنتباه تنقلب لإمرأة شريرة تؤذي الناس بأفعالها السيئة او كما كتب الممثل جيبسون على حسابة بمنصة إكس يعرفون جيدا أنهم زائلون و يدمرون كل ما في طريقهم ..سياتي يوم يندم فيه العالم قيام دولة إسمها إسرائيل لأنهم سبب نهاية العالم المرير

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  5. يقول إبسا الشيخ:
    أكتوبر 13, 2024 الساعة 4:56 ص

    يارب معجزة من معجزاتك لنصرة أهلنا في مخيم جباليا وغزة
    ‏اللهم ثبت إخواننا المقاومين المدافعين عن مخيم ‎جباليا وغزة كلها وأيدهم بجنودك وملائكتك، وانصرهم نصراً مؤزراً لا إله إلا أنت، نعم المولى ونعم النصير

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  6. يقول الزناتي:
    أكتوبر 13, 2024 الساعة 6:31 ص

    جرائم بشعة برعاية دول الطوق

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