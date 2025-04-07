استشهاد 25 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة- (فيديو)

غزة: استُشهد 25 فلسطينيا على الأقل وأصيب العشرات جراء الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر اليوم الإثنين.

رجل يصرخ قهرا من استمرار الإبادة ويناشد العالم لضرورة العمل على وقفها#الجزيرة #فيديو pic.twitter.com/cpj961YKdf — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) April 7, 2025

وقال الدفاع المدني في غزة في بيان غارة إسرائيلية استهدفت منفذ لتوزيع الطعام على النازحين في خانيونس جنوب قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد خمسة فلسطينيين وإصابة العشرات.

كما أدت غارة مماثلة على منزل في نفس المدينة إلى استشهاد ستة فلسطينيين، بحسب البيان.

وبالقرب من مجمع ناصر الطبي في خانيونس، أسفرت غارة على خيمة للصحافيين إلى استشهاد شخصين أحدهما الصحافي حلمي الفقعاوي الذي يعمل في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، بالإضافة إلى إصابة تسعة صحافيين آخرين.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، بلغ عدد الصحافيين الذين قتلتهم إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 في غزة 210 صحافي.

كما استُشهد فلسطيني في استهداف إسرائيلي لتجمع فلسطينيين في شارع الجلاء غرب مدينة غزة، كما استُشهد شخص في استهداف طائرة مسيرة لسيارة مدنية غرب المدينة، فيما استُشهد فلسطينيان في استهداف الجيش الإسرائيلي لتجمع مواطنين غرب غزة.

استشهاد د. محمود أبو عمشة، طبيب الطوارئ بمستشفى الإندونيسي، إثر قصف إسرائيلي على شارع الجلاء بغزة. بقي يعالج مرضاه رغم الحصار. قتل الطبيب ليس مجرد خسارة فرد، بل قتل للأمل وحرمان مئات المرضى من الحياة. pic.twitter.com/O7IJeMna0Q — Dr.Muneer Alboursh د.منيرالبرش (@Dr_Muneer1) April 7, 2025

وفي حي الزيتون جنوب مدينة غزة، استُشهد ثلاثة فلسطينيين في قصف إسرائيلي لتجمع مواطنين، بحسب الدفاع المدني.

وفي حي الشجاعية شرق مدينة غزة، قتلت المدفعية الإسرائيلية فلسطينيين اثنين.

وفي منطقة جباليا شمال قطاع غزة، هاجمت طائرة مسيرة تجمع للمواطنين مما أسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة العشرات، فيما أسفرت غارة مماثلة عن استشهاد شخصين في منطقة جباليا البلد.

(د ب أ)