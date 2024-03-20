استشهاد 27 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على منزل وسط غزة- (فيديوهات)

غزة: استُشهد 27 فلسطينيا معظمهم نازحون وأصيب آخرون، فجر الأربعاء، في قصف عنيف نفذه الطيران الإسرائيلي على منزل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” عن مصادر محلية قولها: “استشهد 27 مواطنا على الأقل وأصيب آخرون، في قصف عنيف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، على منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة”.

انتشال جثامين 27 شهيدا من تحت ركام منزل استهدفته طائرات الاحتلال في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/AiVq7ej82T — قناة الجزيرة (@AJArabic) March 20, 2024

كما أفادت الوكالة بسقوط شهداء في قصف للطيران الإسرائيلي على منطقة “السدرة” في حي “الدَرَجْ” شرق مدينة غزة، دون تحديد عدد الضحايا.

وأشارت إلى أن ذلك “تزامن مع قصف مدفعي على مناطق أخرى في مدينة غزة وشمالها”.

وبحسب الوكالة الفلسطينية أيضا، فقد “استهدفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الغربية لبلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة”.

عشرات الشهداء والجرحى بقصف إسرائيلي استهدف بناء تسكنة عائلة كبيرة في مخيم النصيرات بغزة#GazaGenocide‌ #GazaHolocasut pic.twitter.com/hDB60RI9gJ — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) March 20, 2024

(الأناضول)