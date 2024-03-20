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استشهاد 27 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على منزل وسط غزة- (فيديوهات)

20 - مارس - 2024

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غزة: استُشهد 27 فلسطينيا معظمهم نازحون وأصيب آخرون، فجر الأربعاء، في قصف عنيف نفذه الطيران الإسرائيلي على منزل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” عن مصادر محلية قولها: “استشهد 27 مواطنا على الأقل وأصيب آخرون، في قصف عنيف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، على منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة”.

كما أفادت الوكالة بسقوط شهداء في قصف للطيران الإسرائيلي على منطقة “السدرة” في حي “الدَرَجْ” شرق مدينة غزة، دون تحديد عدد الضحايا.
وأشارت إلى أن ذلك “تزامن مع قصف مدفعي على مناطق أخرى في مدينة غزة وشمالها”.
وبحسب الوكالة الفلسطينية أيضا، فقد “استهدفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الغربية لبلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة”.

(الأناضول)

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  1. يقول Al-Fahad:
    مارس 20, 2024 الساعة 9:24 ص

    العنصرية الصارخة ضد العنصر العربي في غزة

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  2. يقول qoraish:
    مارس 20, 2024 الساعة 9:50 ص

    عندما نرى إلى أي مدى يتضامن الغربيون مع أوكرانيا، ونقارن ذلك بالعرب وفلسطين.
    عيب مسلمين إلا باللسان؟
    هذا التقاعس من جانب الحكومات العربية أصبح أمراً لا يطاق

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  3. يقول هدهد سليمان:
    مارس 20, 2024 الساعة 10:38 ص

    اللهم نسألك رحمة بغزة وبأهل غزة.
    اللهم ارفع عنهم العذاب المتوصل الذي فوق الحمل يا الله . اللهم انت القاءل في محكم اياتك وقولك الحق كُلَّمَا أَوْقَدُواْ نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللهُ.
    اللهم اطفيء نار هذه الحرب عاجلا غير اجل رغم انوف اليهود فإنهم لن يعجزونك يا الله.

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