استشهاد 27 مريضاً وسبعة أطفال في مستشفى الشفاء

قطاع غزة: أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة الوفيات منذ السبت إلى 34 في مستشفى الشفاء في قطاع غزة، التي تعاني نقصاً في كميات الوقود.

وأكد وكيل وزارة الصحة يوسف أبو الريش لوكالة فرانس برس “ارتفاع عدد الوفيات إلى 27 مريضاً في العناية المكثفة، و7 من المواليد الأطفال الخدج بسبب انقطاع التيار الكهربائي”.

هذا وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الاثنين، توقف قافلة المركبات المخصصة لإخلاء المرضى والطواقم الطبية من مستشفى القدس، في المحافظة الوسطى، نتيجة “خطورة” الأوضاع في محيط المستشفى.

وقالت الجمعية عبر منصة “إكس”، إن “إطلاق النار الكثيف في محيط مستشفى القدس في منطقة تل الهوى في مدينة غزة مستمر”، مشيرة إلى “استمرار سماع أصوات القصف والانفجارات العنيفة في المنطقة”.

وأوضحت الجمعية أن “قافلة المركبات التي انطلقت من جنوب قطاع غزة باتجاه المستشفى برفقة الصليب الأحمر لتأمين عملية إخلاء المرضى والطواقم الطبية توقفت في المحافظة الوسطى، إلى حين أن تتمكن من مواصلة المسير بسبب خطورة الأوضاع في محيط المستشفى”.

وفي وقت سابق، قالت الجمعية في منشور منفصل إن “الآليات والدبابات الإسرائيلية تتمركز في محيط مستشفى القدس من جميع الجهات، وسماع أصوات قصف متواصلة في ظل التحضيرات لإخلاء المستشفى بمن فيه من مرضى وجرحى، ومرافقيهم والكوادر الطبية”.

وكانت الجمعية أعلنت الأحد، خروج مستشفى القدس الذي تديره في قطاع غزة عن الخدمة؛ إثر نفاد الوقود وانقطاع التيار الكهربائي.

ويأتي ذلك بينما دعا صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، ومنظمة الصحة العالمية، أمس، إلى “تحرك دولي عاجل” لإنهاء الهجمات الإسرائيلية ضد المستشفيات في قطاع غزة.

(وكالات)