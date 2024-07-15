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استشهاد 3 أشقاء في غارة إسرائيلية جنوب لبنان- (صور وفيديو)

15 - يوليو - 2024

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“القدس العربي”: استشهد 3 أشقاء، الإثنين، في غارة إسرائيلية على منزل مأهول في مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان.

وذكرت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية أن إسرائيل “ارتكبت مجزرة في حق المدنيين بمدينة بنت جبيل قُتل خلالها 3 أشقاء بقصف استهدف منزلا في المدينة على دفعتين”.

وأوضحت أن “فرق الإسعاف والدفاع المدني تعمل على رفع الأنقاض من المنزل المدمر، ونقلت جثامين الأشقاء الثلاثة إلى احدى مستشفيات المنطقة”.

وفي وقت سابق الإثنين، قالت الوكالة إن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار مستهدفا مدينة بنت جبيل على دفعتين ملقيا صاروخي جو – أرض في كل غارة كما استهدف بلدة كفركلا جنوبي لبنان.

بدوره، زعم جيش الاحتلال أن مقاتلاته شنت غارة على “مستودع أسلحة ومبنى عسكري في منطقة بنت جبيل، بالإضافة إلى مبنى عسكري تابع لحزب الله في منطقة كفركلا”.

(وكالات)

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