استشهاد 3 صحافيين فلسطينيين بقصف الاحتلال لساحة مستشفى المعمداني في غزة- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”: ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن 3 صحافيين استشهدوا، وأصيب آخر بجروح حرجة، إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي المسيّرة، ساحة مستشفى المعمداني في مدينة غزة.

اســتــشــهــاد الزميلين الصحفيين سليمان حجاج وإسماعيل بدح وإصابة صحفي آخر بجروح خطيرة باستهداف ساحة مستشفى الأهلي المعمداني وسط مدينة غزة pic.twitter.com/RxXpj1k2NA — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 5, 2025

ونقلت الوكالة عن مراسلها بأن طائرات الاحتلال قصفت ساحة المستشفى حيث يتواجد عدد من الصحافيين، ما أدى إلى استشهاد: إسماعيل بدح، وسليمان حجاج، وسمير الرفاعي، فيما أصيب الصحفي عماد دلول بجروح وصفت بالحرجة.

مراسل للجزيرة مباشر: استشهاد 3 صحفيين في قصف إسرائيلي استهدف المستشفى المعمداني بمدينة غـ ـزة من بينهم سليمان حجاج وإسماعيل بدح#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/KrF8bfGkLt — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 5, 2025

(وكالات)