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استشهاد 3 صحافيين فلسطينيين بقصف الاحتلال لساحة مستشفى المعمداني في غزة- (فيديو)

منذ 44 دقيقة

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لندن- “القدس العربي”: ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن 3 صحافيين استشهدوا، وأصيب آخر بجروح حرجة، إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي المسيّرة، ساحة مستشفى المعمداني في مدينة غزة.

ونقلت الوكالة عن مراسلها بأن طائرات الاحتلال قصفت ساحة المستشفى حيث يتواجد عدد من الصحافيين، ما أدى إلى استشهاد: إسماعيل بدح، وسليمان حجاج، وسمير الرفاعي، فيما أصيب الصحفي عماد دلول بجروح وصفت بالحرجة.

(وكالات)

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