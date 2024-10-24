استشهاد 3 عناصر من الجيش اللبناني جراء قصف إسرائيلي 

بيروت- “القدس العربي”:

مرة جديدة يستهدف جيش الاحتلال عناصرَ الجيش اللبناني رغم إعادة التموضع في الجنوب.

وقد أفاد الجيش اللبناني عبر حسابه على منصة “إكس” “أن العدو الاسرائيلي استهدف عناصره في خراج بلدة باطر بنت جبيل في الجنوب أثناء تنفيذ عملية إخلاء جرحى ما أدى إلى سقوط 3 شهداء بينهم ضابط”.

استهدف العدو الإسرائيلي عناصر للجيش اللبناني في خراج بلدة ياطر- بنت جبيل في الجنوب أثناء تنفيذ عملية إخلاء جرحى ما أدى إلى سقوط ٣ شهداء بينهم ضابط.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/MlBbBXKc8T — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) October 24, 2024

وفي يوم الأحد الماضي، أعلن الجيش اللبناني استشهاد 3 من جنوده بقصف إسرائيلي استهدف آلية عسكرية على طريق عين إبل – حانين في قضاء بنت جبيل.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالا عن ألفين و574 قتيلا و12 ألف جريح، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، فضلا عن أكثر من مليون و340 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين منذ 23 سبتمبر الماضي.