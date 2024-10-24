سياسة | عربي

استشهاد 3 عناصر من الجيش اللبناني جراء قصف إسرائيلي 

24 - أكتوبر - 2024

سعد الياس
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بيروت- “القدس العربي”:

مرة جديدة يستهدف جيش الاحتلال عناصرَ الجيش اللبناني رغم إعادة التموضع في الجنوب.

وقد أفاد الجيش اللبناني عبر حسابه على منصة “إكس” “أن العدو الاسرائيلي استهدف عناصره في خراج بلدة باطر بنت جبيل في الجنوب أثناء تنفيذ عملية إخلاء جرحى ما أدى إلى سقوط 3 شهداء بينهم ضابط”.

وفي يوم الأحد الماضي، أعلن الجيش اللبناني استشهاد 3 من جنوده بقصف إسرائيلي استهدف آلية عسكرية على طريق عين إبل – حانين في قضاء بنت جبيل.
وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالا عن ألفين و574 قتيلا و12 ألف جريح، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، فضلا عن أكثر من مليون و340 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين منذ 23 سبتمبر الماضي.

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