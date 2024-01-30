سياسة | عربي | فلسطين

استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال داخل مستشفى ابن سينا بمدينة جنين

منذ ساعة واحدة

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رام الله- “القدس العربي”: اغتالت قوة خاصة اسرائيلية، صباح الثلاثاء، ثلاثة شبان بينهم شقيقين، بعد أن تسللت داخل مستشفى ابن سينا في مدينة جنين.

وأوضحت مصادر من داخل المستشفى، أن نحو 10 جنود من أفراد القوة الخاصة الاسرائيلية الذين تنكروا بالزي المدني، بلباس أطباء وممرضين وبلباس نسوي فلسطيني، تسللوا الى المستشفى فرادا واتجهوا للطابق الثالث، واغتالوا الشبان باستخدام مسدسات كاتمة للصوت.

وأفاد شهود عيان أنه سمع دوي أصوات إطلاق نار كثيف بمحيط مستشفى ابن سينا، بعد اقتحامه من قبل تلك القوة الإسرائيلية.

ودعت القوى الوطنية إلى الإضراب والنفير العام في جنين بعد اغتيال الشبان الثلاثة بمستشفى ابن سينا.

وبذلك يرتفع إلى 62 عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري في الضفة الغربية والقدس المحتلة، ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 381 شهيدا.

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