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استشهاد 3 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال في جنين- (فيديوهات)

منذ 50 دقيقة

جرافة إسرائيلية تهدم منزلا تحصن به الشبان الفلسطينيون في بلدة قباطية

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رام الله: استشهد 3 فلسطينيين، الثلاثاء، إثر حصار الجيش الإسرائيلي وقصفه منزلا وبيتا متنقلا بمدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال محافظ جنين، كمال أبو الرب، إن الارتباط الفلسطيني أبلغه بـ”استشهاد 3 شبان من بلدة قباطية بعد محاصرة منزل وبيتا متنقلا وقصفهما”.
وأشار إلى “تجريف وتخريب واسع في البنية التحتية والشوارع خلال الاقتحام الإسرائيلي المستمر لمدينة جنين ومخيمها منذ فجر اليوم”.

من جهتها، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” إن “قوات خاصة إسرائيلية حاصرت منزلا في قرية مثلث الشهداء جنوب جنين، تحصن فيه عدد من الشبان، وأطلقت الرصاص الحي باتجاههم”.
وأشارت الوكالة إلى “وصول تعزيزات عسكرية للقرية وإطلاق قذيفة إنيرجا تجاه المنزل”.
وفجرا، اقتحم الجيش الإسرائيلي مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، بمرافقة جرافة ثقيلة قامت بتجريف البنية التحتية.
ووفق شهود عيان فإن “دمارا واسعا لحق بالبنية التحتية والشوارع” داخل مدينة جنين.
وذكروا أن الجيش الإسرائيلي “حاصر منزلا وبركسا (منزل من الصفيح) وسمعت أصوات إطلاق نار، ثم شهود جنود يحملون جثثا في المكان”.

(الأناضول)

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