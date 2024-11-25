استشهاد 3 فلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف منزلا شرق غزة 

غزة: استُشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون، مساء الاثنين، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي التفاح شرق مدينة غزة.

وأفاد شهود عيان باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة عدد آخر بقصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة “الجدبة” في حي التفاح شرق مدينة غزة.

وقال الشهود إن القصف تسبب بأضرار واسعة في محيط المنزل المستهدف.

يأتي ذلك بالتزامن مع تنفيذ المقاتلات الإسرائيلية سلسلة غارات على مناطق مختلفة من قطاع غزة.

آخر هذه الغارات استهدفت حي الصبرة جنوب مدينة غزة دون معرفة طبيعة الهدف، فيما سبق وفجر الجيش منازلا في محافظتي شمالي القطاع وجنوبه تحديدا شرق مدينة رفح.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت نحو 149 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

(الأناضول)