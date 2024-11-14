استشهاد 3 فلسطينيين بقصف إسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين وسط غزة

غزة: استشهد 3 فلسطينيين بينهم طفلة، وأصيب آخرون، الخميس، بقصف جوي إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين بمخيم البريج للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بمستشفى “شهداء الأقصى”، أن “3 فلسطينيين استشهدوا بينهم طفلة وأصيب آخرون (لم تحدد عددهم) جراء القصف الإسرائيلي في مخيم البريج”.

وفي السياق ذاته، أفاد شهود عيان، بأن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين في المخيم، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها ونقل مصابين وشهداء (دون مزيد من التفاصيل).

ويضطر الفلسطينيون خلال نزوحهم إلى اللجوء للمدارس أو لمنازل أقربائهم أو معارفهم، والبعض يقيم خياما في الشوارع والمدارس أو أماكن أخرى مثل السجون ومدن الألعاب، في ظل ظروف إنسانية صعبة حيث لا تتوفر المياه ولا الأطعمة الكافية، وتنتشر الأمراض.

وحسب المكتب الإعلامي الحكومي، بلغ عدد النازحين داخل القطاع منذ بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية مليوني شخص من أصل 2.3 مليون إجمالي الفلسطينيين فيه.

وبدعم أمريكي ترتكب قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 147 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(وكالات)