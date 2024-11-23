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استشهاد 3 فلسطينيين بقصف إسرائيلي قرب مستشفى في خان يونس 

منذ 10 دقائق

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غزة: استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون، السبت، بقصف طائرة مسيرة إسرائيلية قرب مستشفى بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن 3 أشخاص استشهدوا جراء قصف إسرائيلي بجوار “مستشفى الأمل” في مدينة خان يونس.

في السياق ذاته، أفاد مواطنون بأن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت تجمعا لمواطنين، ما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى.

وفي وقت سابق السبت، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بقصف استهدف محيط مستشفى “كمال عدوان” بمنطقة مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وفي مخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين وسط القطاع، قصفت طائرات حربية إسرائيلي مسجد “الفرقان”، ما أسفر عن تدميره.

وقال مستشفى “العودة” في بيان إن 3 فلسطينيين أصيبوا جراء القصف الذي استهدف المسجد في محيط المشفى.

ومنذ بداية الإبادة، دمر الجيش الإسرائيلي 815 مسجدا بشكل كلي، فيما أصيب 151 مسجدا آخر بأضرار بليغة تحتاج إلى إعادة ترميم، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

وفي قصف آخر، استشهد فلسطيني جراء استهدافه من قبل مسيرة إسرائيلية بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

(وكالات)

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