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استشهاد 3 فلسطينيين بقصف إسرائيل منزلا في غزة وخيمة نازحين في خان يونس- (فيديو)

منذ 12 دقيقة

فلسطينيون يتجمعون في موقع غارة إسرائيلية في مدينة غزة

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غزة: استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون، السبت، بقصف إسرائيلي استهدف منزلا في مدينة غزة وخيمة تؤوي نازحين في مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وقال الدفاع المدني في بيان، إن فلسطينيين استشهدا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة كحيل في حي التفاح شمال شرق مدينة غزة.

وأضاف أن القصف أدى أيضا إلى اندلاع النيران داخل المنزل المستهدف قبل السيطرة عليها وإخمادها من قبل طواقمه.

كما شنت مقاتلات إسرائيلية ليلا سلسلة غارات عنيفة ومكثفة على المناطق الشرقية لمدينة غزة بعد ساعات من تهديد الجيش بمهاجمتها بـ”قوة”.

وأفاد مصدر طبي باستشهاد فلسطيني في قصف استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس.

وشهدت مناطق شمال رفح جنوب القطاع، قصفا مدفعيا إسرائيليا عنيفا ومكثفا فيما واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف مبان في المنطقة.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية بشكل مكثف شمال بلدتي بيت لاهيا وبيت حانون في محافظة الشمال.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

(الأناضول)

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