استشهاد 3 فلسطينيين في استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في مخيم البريج بغزة- (فيديوهات)

غزة: ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة، الأحد، إلى 24 شهيدًا، بعد استشهاد ثلاثة مواطنين فلسطينيين بينهم طفل، في استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل عائلة عماد في مخيم البريج وسط القطاع.

“كان نفسي نرجع سَوا على غزة”!… ⬅️ شاهد…أم تُفجع بارتقاء نجلها بقصف الاحتلال مدينة أصداء شمال غرب خانيونس. pic.twitter.com/dPwqgsREUm — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 6, 2025

وأفادت مصادر طبية بوصول جثامين ثلاثة شهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى، وهم: خالد كمال محمد عماد الدين (35 عامًا)، وأسامة خالد كمال عماد الدين (5 سنوات)، وشهيد ثالث لم يتم التعرف عليه هويته، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

◾ إرتقاء التوأم محمد وحسن طارق عبد العزيز في قصف الاحتلال المستمر على شمال غزة، نجلا الشًـــهيد طارق عبد العزيز الذي ارتقى عام 2007. pic.twitter.com/JCxkwnJI2e — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 6, 2025

وجاء القصف على منزل المواطن “أبو علاء” عماد، في بلوك 3 بمخيم البريج، فيما أُطلقت مناشدات عاجلة لتوجه سيارات الإسعاف إلى الموقع المستهدف لنقل الضحايا والمصابين.

وفي قصف منفصل في وقت سابق مساء اليوم، أصيب 12 مواطنًا بجروح متفاوتة إثر استهداف مدفعية الاحتلال وطائراته المسيّرة لمجموعة من المواطنين كانوا بانتظار شاحنات مساعدات في مخيم النصيرات. وأوضح شهود عيان أن المصابين نقلوا إلى مستشفى العودة لتلقي العلاج.

وداع مؤلم لشـ.ـهداء ارتقوا بقصف الاحـ.تلال استهدف مخيم البريج وسط القطاع، أمس. pic.twitter.com/yEg7PaV3py — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 6, 2025

وكان أربعة مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون مساء اليوم، نتيجة قصف طائرات الاحتلال لمركز شرطة في مدينة أصداء الترفيهية شمال غرب خان يونس.

كما استهدف الاحتلال مجموعة من المواطنين في بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، ما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة آخرين.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر حتى اليوم عن استشهاد 45,805 مواطنين، غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 109,064 آخرين. ولا تزال هذه الأرقام مرشحة للارتفاع بسبب وجود آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم بسبب شدة القصف واستمرار العدوان.

(وكالات)