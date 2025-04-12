استشهاد 3 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على غزة

غزة: استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون، مساء السبت، جراء سلسلة غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة ضمن الإبادة الجماعية المستمرة منذ أكثر من 18 شهرا.

و نقلت مصادر طبية، أن “فلسطينيين اثنين استشهدا وأصيب آخرون (لم تحدد عددهم) جراء قصف إسرائيلي على منزل يعود لعائلة شراب، بمنطقة الضابطة الجمركية، شرق مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة”.

وأضافت المصادر: “كما استشهد الشاب عبد رامي جبر، وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين بمنطقة قيزان أبو رشوان (بخان يونس) جنوبي قطاع غزة”.

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي عدة غارات طالت حي المنارة، جنوبي مدينة خان يونس، وبلدة عبسان الكبيرة شرقي المدينة وفق شهود عيان دون معرفة إن كان هناك مصابون.

وأسفر “قصف إسرائيلي على مركبة بحي الشيخ ناصر شرقي مدينة خان يونس عن وقوع إصابات (لم يعرف عددهم وحالاتهم)” وفق شهود عيان.

وفي المستشفى الأوروبي بخان يونس، قالت مصادر طبية، إن “إصابتين وصلتا المستشفى جراء قصف مدفعي بحي العمور، شرقي بلدة الفخاري، شرق خان يونس”.

كما ذكر شهود عيان، أن “جيش الاحتلال الإسرائيلي نسف مباني سكنية شمال شرقي مدينة رفح” جنوبي قطاع غزة.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق في بلدة المغراقة، شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وفق شهود عيان.

وفي مدينة غزة، أطلقت طائرة مسيرة إسرائيلية من نوع “كواد كوبتر” الرصاص تجاه ساحة الشوا، بحي التفاح، شرقي مدينة غزة، وفق شهود عيان.

كما أطلقت طائرة أخرى من نفس النوع الرصاص تجاه مجموعة من الفلسطينيين قرب مسجد الجولاني، شرقي حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة، ما أسفر عن وقوع إصابات (لم يعرف عددها) بحسب شهود عيان.

وفي وقت سابق السبت، قال الدفاع المدني في غزة في بيان له، إن “فلسطينيين استشهدا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة كحيل في حي التفاح”.

وأضاف أن القصف “أدى أيضا إلى اندلاع النيران داخل المنزل المستهدف قبل السيطرة عليها وإخمادها من قبل طواقمه”.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

(وكالات)