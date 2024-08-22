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استشهاد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مخيم طولكرم- (فيديوهات)

منذ ساعة واحدة

آلية لجيش الاحتلال في طولكرم. أرشيف

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رام الله- “القدس العربي”:

استُشهد ثلاثة فلسطينيين، الخميس، في قصف قوات الاحتلال منزلا في مخيم طولكرم، خلال العدوان المتواصل فجر اليوم، والذي تخلله دمار واسع في البنية التحتية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” نقلا عن مصادر محلية، باستشهاد الشبان عماد تيسير شريم (34 عاما)، ومعاوية الحج أحمد، ووسيم عنبر، وكلاهما يبلغان من العمر (30 عاما)، متأثرين بجروحهم الخطيرة جراء قصف الاحتلال أحد المنازل في المخيم.

وأوضحت الوكالة أن آليات الاحتلال جرفت منذ الساعة الواحدة فجرا البنية التحتية في شوارع المخيم، وفي حارات حمام، والمدارس، وقاقون، والمقاطعة، والبلاونة، والمربعة، والعكاشة، وتعمدت تخريب الممتلكات العامة والخاصة من منازل ومحلات تجارية على طول شارع الخدمات وسط المخيم.

وأغلقت جرافات الاحتلال جميع مداخل حارة المقاطعة عند المدخل الغربي للمخيم وأزقتها بالسواتر الترابية، فيما انتشرت آليات عسكرية أخرى على طول شارع نابلس المحاذي لمدخل المخيم الشمالي، وفي ضاحية ذنابة الملاصقة له.

كما دفعت قوات الاحتلال بمزيد من آلياتها إلى المخيم الذي فرضت عليه حصارا مشددا، وسط سماع أصوات انفجارات وأعيرة نارية، تزامنا مع إطلاق القنابل الضوئية، وتحليق مكثف لطيران الاستطلاع في سماء المنطقة.

وفي تطور لاحق، اقتحمت آليات الاحتلال عزبة أبو بلال في ضاحية اكتابا شرقي المدينة، وحاصرت أحد المنازل فيها، وأطلقت قذيفة “أنيرجا” تجاهه، ما تسبب في اندلاع النيران في محيطه واحتراق مركبة بالكامل، وحدوث دمار داخل المنزل، دون وقوع إصابات.

 

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